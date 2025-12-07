Última semana de actividad en el Congreso: votaciones clave, visita de Mahmud Abbas y posible suspensión de Ábalos

Arranca la última semana de actividad en el Congreso de los Diputados de este año, marcada por votaciones clave sobre la senda del déficit, el intento del Gobierno de volver acercarse a Junts y la posible suspensión de Ábalos de sus funciones.

La agenda arrancará el miércoles 10 de diciembre, con la última sesión del control al Gobierno, antes del receso navideño, en la que varios ministros deberán responder sobre asuntos de gran calado. Un pleno que estará marcado por la ausencia de 7 ministros, que habrían decidido ausentare del pleno, entre los que se encuentran: María Jesús Montero, Pilar Alegría, Carlos Cuerpo, Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles entre otros. Unas ausencias que los populares interpretan como una "maniobra" del Ejecutivo, para evitar dar explicaciones sobre los recientes escándalos de corrupción, episodios relacionados con prostitución y, sobre todo, el caso de presunto acoso sexual que salpica a Francisco Salazar.

Mahmud Abbas visita España

Ese mismo miércoles, el Presidente de Palestina, Mahmud Abbas, visitará Madrid en un clima de creciente tensión con Gaza. Durante su estancia en la capital, Abbas mantendrá un encuentro con Felipe VI al mediodía en la Zarzuela, y después tendrá una reunión con el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El objetivo del viaje es consolidar la cooperación bilateral entre España y Palestina.

El jueves, día clave

El jueves será el turno del Congreso de los Diputados, donde se debatirá y votará la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública, propuesta para el período 2026-2028, un paso importantísimo para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Además, el Pleno del Congreso debatirá y votará la subida salarial para los funcionarios pactada con los sindicatos, más un decreto ley que Pedro Sánchez ofrecía a Junts la pasada semana, para tratar de recomponer relaciones.

En concreto, el Congreso votará el jueves el decreto ley aprobado el pasado martes, para facilitar las inversiones de los entes locales y los ayuntamientos. Se trata de medidas que habían sido reclamadas por Junts.

Posible suspensión de Ábalos como diputado

En paralelo, el Congreso de los Diputados se prepara esta semana para suspender José Luis Ábalos de sus funciones como diputado, en cuanto el Tribunal Supremo confirme de forma firme el auto de prisión provisional y procesamiento en su contra. Según el artículo 21.2, una vez suspendido, Ábalos dejará de percibir "cualquier retribución asociada a su cargo" y perderá el acceso a todas las actividades parlamentarias, incluidos los mecanismos de voto, sea presencia o telemático, por lo que entre las votaciones de esta semana en el Congreso, no estará el voto de Ábalos.

