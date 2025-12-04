Sánchez y Feijóo arropan a Gallardo y Guardiola en el arranque de campaña en Extremadura

Tanto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han apoyado hoy a los candidatos de sus partidos en el arranque de la campaña de las próximas elecciones de Extremadura, que se llevarán a cabo el 21 de diciembre de este 2025.

Apoyo a Guardiola

Por un lado, Feijóo ha respaldado a María Guardiola, candidata a reelección. El presidente del PP ha asegurado que estas elecciones "pueden ser el inicio del fin del sanchismo".

"Extremadura puede ser una tierra que mande un mensaje de cambio, de esperanza al conjunto de los españoles. Les aseguro que nunca las elecciones autonómicas de Extremadura han sido tan importantes para el conjunto de los españoles", ha declarado Feijóo ante los medios de comunicación en Don Benito, Badajoz, antes de empezar una comida-mitin con la candidata y actual presidenta extremeña. Además, se ha referido a ella como una mujer "valiente" por tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas.

Al mismo tiempo que respalda a Guardiola, asegura que su rival merece "un castigo". "Un político como Sánchez, que abandona al conjunto de extremeños y españoles, merece todo el castigo", ha declarado Feijóo. Por último, ha pedido no caer en la complacencia de las encuestas, ya que "hasta el CIS de Tezanos quiere que los extremeños se confíen".

Apoyo a Gallardo

Por parte del PSOE, Pedro Sánchez ha mostrado hoy su apoyo al candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en Plasencia. Sánchez ha pedido el voto para él porque, según sus palabras, quiere que "pierda la derecha". "Quiero que pierdan", reitera.

"A los socialistas nos sientan bien las campañas electorales. Hemos defendido siempre a la democracia, no tenemos miedo a presentarnos a las elecciones. Al contrario, tenemos ganas de ganar y de demostrarle a los extremeños que hay un proyecto de futuro con una persona al frente que es Miguel Ángel Gallardo para sacar adelante a esta tierra", asegura el presidente del Gobierno.

Sánchez también ha instado a decidir en estas elecciones si los extremeños quieren "más derechas o más derechos" y entre "progreso y retroceso". Además, asegura que España vive "uno de sus mejores momentos" en los últimos 45 años y ha sacado pecho de la cifra de 22 millones de trabajadores, de los datos de paro juvenil y de paro femenino.