Gabriel Rufián: "No quiero que quede la idea de que amenacé"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha querido quitar tensión e importancia a las negociaciones de las últimas horas entre el Gobierno y los partidos catalanes independentistas, en particular con él mismo, que estuvo en Moncloa hablando con el presidente del Gobierno. Para Rufián solo "se hace política, lo dramático es que sea noticia", según ha dicho en la Cadena Ser. Lo único negativo que ve a las sucesivas declaraciones contradictorias de las últimas horas "es que nos enteramos por la prensa". Dice que no hubo mala fe, pero sí "un diagnóstico equivocado. Les faltaba información y quisimos ser útiles y reivindicar los pactos".

Precisamente fue el enfado de ERC lo que llevó al ejecutivo de Pedro Sánchez a rectificar su postura inicial y anunciar que finalmente sí se constituiría la mesa con el Govern antes de los comicios. En una primera nota, el Ejecutivo manifestaba que esperaba "poder iniciar dicho diálogo" en cuanto se hubiesen celebrado los comicios en Cataluña y se hubiera constituido un nuevo Govern, un anuncio que ERC no tardó en denunciar por considerarlo un incumplimiento flagrante de su acuerdo de investidura con el PSOE. Rufián se reunió al final del día con el propio Sánchez para trasladarse el desagrado de los soberanistas con su decisión. "Moncloa considera que se debe posponer todo. Les faltaba información y quisimos ser útiles reivindicando los pactos", ha señalado. Con todo, el portavoz de ERC ha declinado ofrecer "muchos detalles" sobre las horas que transcurrieron entre las dos versiones del Gobierno, porque eso llevaría a un "bucle" en el que se generaría "muchísimo ruido". Rufián tampoco ha querido pronunciarse acerca de los plazos en que debe moverse la mesa. "Conviene recordar que no se ha constituido porque los gabinetes de los presidentes están hablando. Eso ya es positivo, y sería mas irresponsable meter más presión a eso", ha zanjado.

El portavoz de ERC añadió que "intento ser muy claro, pero no quiero que la gente se vaya con la idea de que amenacé. Simplemente hay acuerdos que hay que respetar, simplemente recordamos la importancia de ese espacio de resolución política. Hay gente que no confía en esa mesa y no hay que darle excusas a los extremos".