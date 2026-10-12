Frente Amplio designa a Ada Colau como candidata a las elecciones generales

La coalición Frente Amplio, integrado por IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes, ha designado este lunes a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, como la candidata en las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre.

"Colau es la figura que mejor puede asumir el liderazgo"

Una decisión en la que se siguepara seguir formando el conocido como Frente Amplio, que pasaría de cuatro partidos a cinco si finalmente se une la formación morada.

"Tras las reuniones mantenidas esta tarde del lunes por los cuatro partidos integrantes del Frente Amplio, queremos trasladar nuestra convicción de que Ada Colau es la figura que mejor puede asumir el liderazgo en la situación política actual. Por ello, las cuatro formaciones expresamos nuestra voluntad de que sea la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre", han detallado en un comunicado.

"Queremos contar y trabajaremos para que estén todas las organizaciones que confluyeron en el 2023 e hicieron posible revalidar el gobierno de coalición. Podemos también está invitado a formar parte de este proyecto y es la hora de que todas las organizaciones expresen con claridad su voluntad de contribuir a la unidad. Aquí no sobra nadie"

Podemos se une a ERC en Cataluña para las elecciones

Este mismo lunes también se ha confirmado que Podemos ha cerrado un acuerdo con ERC para ir juntos en las próximas elecciones generales en Cataluña: "Entendemos que la colaboración entre fuerzas de izquierdas para frenar a la extrema derecha, defender al país y proteger los derechos de la ciudadanía es indispensable. Esquerra Republicana y Podemos en Catalunya tienen una responsabilidad clara para seguir avanzando en derechos y defender a Catalunya y a su gente", dijeron en un comunicado.

Precisamente este fin de semana se confirmó que Gabriel Rufián se presentará con ERC a las generales, algo que han lamentado los Comuns a través de un comunicado: "Lo respetamos pero lamentamos que no haya querido participar en la construcción de un Frente Amplio de izquierdas".

Este artículo es una noticia de última hora sobre la designación de Ada Colau como candidata de Frente Amplio a las elecciones generales y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.