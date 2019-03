Fiscalía mantiene su acusación contra Chaves y Griñán en los ERE y excluye a uno de los 22 ex altos cargos

RECTA FINAL DEL JUICIO

La Fiscalía Anticorrupción ratifica las acusaciones por malversación y prevaricación contra Chaves, Griñán, Magdalena Álvarez y otros 18 ex altos cargos de la Junta. Ha retirado los cargos que pesaban contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa. Es el único ex alto cargo del Gobierno andaluz que ha quedado libre de la acusación del Ministerio Público.