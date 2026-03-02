El juez Peinado confirma que ha recibido los mails solicitados a Begoña Gómez y se los remite a la UCO para que los analice

El juez Peinado confirma que ha recibido los correos electrónicos que solicitó a Begoña Gómez, además pide a la UCO que los analice y realice un informe.

El magistrado requirió el pasado mes de febrero todos los mails desde el el 16 de julio de 2018. Los correos electrónicos han sido entregados por la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno. También solicitó Peinado información de los viajes que la esposa del presidente del Gobierno y su asesora, Cristina Álvarez hayan realizado a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a Rusia.

Juan Carlos Peinado investiga a la esposa de Pedro Sánchez por, cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.

Reprocha el magistrado "la escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia por las investigadas, en total ejercicio de sus derechos fundamentales, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigadas, salvo en una ocasión por parte de Begoña Gómez, que lo hizo tan sólo a preguntas de su abogado".