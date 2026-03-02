Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Begoña Gómez

El juez Peinado confirma que ha recibido los mails solicitados a Begoña Gómez y se los remite a la UCO para que los analice

Peinado pidió los correos electrónicos de Begoña Gómez desde el el 16 de julio de 2018.

Imagen de archivo de Bego&ntilde;a G&oacute;mez.

Imagen de archivo de Begoña Gómez.laSexta

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

El juez Peinado confirma que ha recibido los correos electrónicos que solicitó a Begoña Gómez, además pide a la UCO que los analice y realice un informe.

El magistrado requirió el pasado mes de febrero todos los mails desde el el 16 de julio de 2018. Los correos electrónicos han sido entregados por la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno. También solicitó Peinado información de los viajes que la esposa del presidente del Gobierno y su asesora, Cristina Álvarez hayan realizado a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a Rusia.

Juan Carlos Peinado investiga a la esposa de Pedro Sánchez por, cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.

Reprocha el magistrado "la escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia por las investigadas, en total ejercicio de sus derechos fundamentales, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigadas, salvo en una ocasión por parte de Begoña Gómez, que lo hizo tan sólo a preguntas de su abogado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Castilla y León encara la recta final con el PP sin mayoría y Vox como llave de gobierno

Castilla y León encara la recta final con el PP sin mayoría y Vox como llave de gobierno

Publicidad

España

Imagen de archivo de Begoña Gómez.

El juez Peinado confirma que ha recibido los mails solicitados a Begoña Gómez y se los remite a la UCO para que los analice

Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir denuncia contra él por acoso sexual

La Fiscalía de Lugo presenta una querella contra José Tomé, exdirigente del PSOE, por acoso sexual

El Rey emérito Juan Carlos I saluda a su llegada a Sanxenxo

El rey Juan Carlos se encuentra bien y tranquilo en un hotel en Abu Dabi

Este será el ganador de las Elecciones de Castilla y León 2026 según Chatgpt
ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Este será el ganador de las Elecciones de Castilla y León 2026 según Chatgpt

Ministro Albares
ATAQUE A IRÁN

Albares no tiene información de que EE.UU. haya usado bases militares españolas para el ataque a Irán

El Rey Felipe VI interviene durante la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Casa Real

Felipe VI pide moderación en Oriente Medio ante el riesgo de escalada regional

En la cena del MWC en el MNAC, el rey ha reclamado respeto a los civiles y una salida diplomática tras los ataques entre EEUU, Israel e Irán y ha reiterado su defensa de la paz en Ucrania.

Imagen del 60 cumpleaños de Ábalos
PSOE

Las imágenes de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el 60 cumpleaños de Ábalos

El presidente, su mujer, Koldo y ministros como Bolaños se dieron cita en el restaurante de Víctor de Aldama.

Los audios de una subordinada del exDAO: "Ascendía a sus amantes"

Los audios de una subordinada del exDAO: "Ascendía a sus amantes"

José Luis Rodríguez Zapatero

El PP lanza una ofensiva parlamentaria contra Zapatero en vísperas de su comparecencia por el 'caso Koldo'

Castilla y León encara la recta final con el PP sin mayoría y Vox como llave de gobierno

Castilla y León encara la recta final con el PP sin mayoría y Vox como llave de gobierno

Publicidad