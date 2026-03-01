Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

ATAQUE A IRÁN

Albares no tiene información de que EE.UU. haya usado bases militares españolas para el ataque a Irán

Albares, ni desmiente, ni confirma. " No tiene información sobre si el ejército estadounidense ha utilizado las bases españolas de Rota o Morón.

Ministro Albares

José Manuel Albares, ministro de exteriores no tiene información de que EE.UU. haya usado bases militares españolas para el ataque a Irán | EuropaPress

Publicidad

Ainhoa Lujambio
Publicado:

El ministro de exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado hoy que él no tiene información de que EEUU haya utilizado Rota o Morón en el ataque contra Irán. Sin embargo sus socios de Podemos exigen que lo aclare y son directos en sus preguntas: ¿EEUU ha hecho uso o no, de nuestras bases militares en esta operación? Ione Belarra en un mensaje en la red social X exige al gobierno que aclare con urgencia el papel de la base de Rota en la intervención militar "ilegal"de EEUU e Israel contra Irán. No sólo nos convierten en cómplices de crímenes horribles, es que ponen a nuestro país en el punto de mira y a todos en riesgo. Salgamos ya de la OTAN, ha dicho la dirigente de Podemos.

Exigencias de Podemos

Su compañera de partido, Irene Montero, no pregunta al ministro directamente afirma en otro mensaje en redes: "EEUU ha utilizado la base de Rota para su ataque ilegal a Irán. Es evidente que si ningún país les dejase usar sus bases militares no podrían cometer estos crímenes. Por eso hay que salir de la OTAN ya. Nadie en España quiere ayudar a EEUU e Israel a sembrar el terror"

Apoyo al ataque del PP

Este ataque ha vuelto a manifestar la distancia de los partidos políticos en materia internacional. División dentro de la izquierda y división entre gobierno y oposición. El gobierno rechaza rotundamente el ataque de EEUU e Israel a Irán. Mientras que el PP celebra la caída del ayatolá Jameini. Feijóo habla de libertad o tiranos. Y asegura que "El mundo es mejor cuando cae un tirano. En Irán durante décadas, los ayatolás han sostenido un régimen de represión y amenaza constante". La caída de un sistema así, es una buena noticia para la libertad y la democracia.", asegura el presidente del PP.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Mañueco recibe el apoyo de Feijóo en Castilla y León: "Proponemos mil medidas, otros vienen con un micrófono y cuatro titulares"

Alfonso Fernández Mañueco

Publicidad

España

Ministro Albares

Albares no tiene información de que EE.UU. haya usado bases militares españolas para el ataque a Irán

El Rey Felipe VI interviene durante la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Felipe VI pide moderación en Oriente Medio ante el riesgo de escalada regional

Imagen del 60 cumpleaños de Ábalos

Las imágenes de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el 60 cumpleaños de Ábalos

Los audios de una subordinada del exDAO: "Ascendía a sus amantes"
POLICÍA NACIONAL

Los audios de una subordinada del exDAO: "Ascendía a sus amantes"

José Luis Rodríguez Zapatero
PP - ZAPATERO

El PP lanza una ofensiva parlamentaria contra Zapatero en vísperas de su comparecencia por el 'caso Koldo'

Castilla y León encara la recta final con el PP sin mayoría y Vox como llave de gobierno
ELECCIONES

Castilla y León encara la recta final con el PP sin mayoría y Vox como llave de gobierno

Dos millones de electores votarán en dos semanas. Feijóo arropa a Mañueco mientras los partidos buscan el voto joven en un escenario que apunta a pactos.

SÁNCHEZ
Pedro Sánchez

VÍDEO | Pedro Sánchez sorprende con una atrevida ruta enduro el día de su cumpleaños: "¡A por los 54!"

El líder socialista celebra su aniversario con una ruta que ha enseñado a todos sus seguidores. La respuesta de Óscar Puente también se ha hecho viral: "Hacer eso con 54 palos..."

VÍDEO | Juanma Moreno rompe a llorar tras recordar el accidente de Adamuz: "Mucha gente se sorprende..."

VÍDEO | Juanma Moreno rompe a llorar tras recordar el accidente de Adamuz: "Mucha gente se sorprende..."

Pedro Sánchez en la Conferencia de Múnich

Sánchez rechaza el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y exige desescalada inmediata

Alfonso Fernández Mañueco

Mañueco recibe el apoyo de Feijóo en Castilla y León: "Proponemos mil medidas, otros vienen con un micrófono y cuatro titulares"

Publicidad