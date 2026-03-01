Albares no tiene información de que EE.UU. haya usado bases militares españolas para el ataque a Irán

El ministro de exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado hoy que él no tiene información de que EEUU haya utilizado Rota o Morón en el ataque contra Irán. Sin embargo sus socios de Podemos exigen que lo aclare y son directos en sus preguntas: ¿EEUU ha hecho uso o no, de nuestras bases militares en esta operación? Ione Belarra en un mensaje en la red social X exige al gobierno que aclare con urgencia el papel de la base de Rota en la intervención militar "ilegal"de EEUU e Israel contra Irán. No sólo nos convierten en cómplices de crímenes horribles, es que ponen a nuestro país en el punto de mira y a todos en riesgo. Salgamos ya de la OTAN, ha dicho la dirigente de Podemos.

Exigencias de Podemos

Su compañera de partido, Irene Montero, no pregunta al ministro directamente afirma en otro mensaje en redes: "EEUU ha utilizado la base de Rota para su ataque ilegal a Irán. Es evidente que si ningún país les dejase usar sus bases militares no podrían cometer estos crímenes. Por eso hay que salir de la OTAN ya. Nadie en España quiere ayudar a EEUU e Israel a sembrar el terror"

Apoyo al ataque del PP

Este ataque ha vuelto a manifestar la distancia de los partidos políticos en materia internacional. División dentro de la izquierda y división entre gobierno y oposición. El gobierno rechaza rotundamente el ataque de EEUU e Israel a Irán. Mientras que el PP celebra la caída del ayatolá Jameini. Feijóo habla de libertad o tiranos. Y asegura que "El mundo es mejor cuando cae un tirano. En Irán durante décadas, los ayatolás han sostenido un régimen de represión y amenaza constante". La caída de un sistema así, es una buena noticia para la libertad y la democracia.", asegura el presidente del PP.

