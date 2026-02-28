VÍDEO | Juanma Moreno rompe a llorar tras recordar el accidente de Adamuz: "Mucha gente se sorprende..."

Juanma Moreno, presidente andaluz, se emocionó en el acto institucional del 28F (Día de Andalucía) tras recordar el trágico accidente ferroviario de Adamuz en el que fallecieron 46 personas el pasado 18 de enero.

"Algunos se sorprendieron del comportamiento de los andaluces"

"Desde el primer momento coordinados de forma inmediata... (se emociona) No iba a ser yo menos... Coordinamos servicios, emergencias... (se emociona) para dar la respuesta a las víctimas, es verdad que muchos se han sorprendido del comportamiento de los andaluces, y me lo han hecho llegar, y me han sorprendido que se sorprendan. Los andaluces simplemente hicimos lo normal en esta tierra (se emociona)", explicó el líder de los populares en Andalucía.

El acto, entre otras cosas, estuvo marcado por el mencionado accidente, al cual se refirió Juanma Moreno: "Prometo llegar hasta el final para que conozcáis la verdad con la dignidad y el respeto que os merecéis".

Este 28F se celebra el referéndum del 28 de febrero de 1980 en el que los andaluces votaron a favor de la autonomía plena.

