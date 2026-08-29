Noruega despide a su rey Harald V con ofrendas florales para rendir homenaje a su figura en el Palacio Real de Oslo

Noruega llora a su rey. La capilla ardiente de Harald V ya está instalada en el Palacio Real de Oslo, donde los ciudadanos pueden acercarse para despedir al monarca, fallecido este viernes a los 89 años.

En el exterior un océano de flores, velas y mensajes personales recuerdan al que durante 35 años ha sido uno de los reyes más queridos del país.

Desde primera hora de la mañana, miles de noruegos recorren las calles de la capital con ramos en las manos para despedir al rey Harald V, en una procesión que no ha parado durante todo el día. En lo alto del Palacio se aprecian las olas de personas que suben y bajan de forma constante por la plaza, casi siempre con flores en las manos.

Así se prepara el país para dar el último adiós

Sin embargo, una de las imágenes más emotivas son la de los niños, ya que padres y madres les entregan sus flores antes de llegar para que sean ellos quienes den los últimos pasos y las depositen frente al Palacio. Algunos llegan de la mano de sus padres, otros acompañados por hermanos, abuelos e incluso por las mascotas de la familia.

Mientras Noruega se despide de Harald, la Corona ya prepara el relevo. Su hijo, Haakon VIII, es el nuevo rey de los noruegos y este sábado se dirigirá por primera vez a la nación como monarca.

Será a las siete de la tarde, en un discurso televisado. La Casa Real ha anunciado que el nuevo rey recordará a Harald y rendirá homenaje a su figura ante los noruegos.

Pero el momento clave llegará el próximo martes. Haakon VIII acudirá al Parlamento para jurar lealtad a la Constitución. Será el primer gran acto institucional del nuevo monarca y marcará oficialmente el comienzo de su reinado.

Las condolencias de grandes personalidades noruegos

Por su parte, el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, ha dado las condolencias a Haakon VIII por la muerte de su padre, Harald V, en una audiencia de condolencias en el Palacio Real. "Un capitán nos ha dejado. El pueblo noruego se une en el duelo por la pérdida de un rey que estuvo al timón durante 35 años", expresó Gharahkhani.

Además, del presidente del Parlamento noruego también se han sumado las condolencias la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie, y el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, para trasladar su pésame al nuevo monarca.

Después llegará el funeral de Estado. Todavía no hay una fecha fijada, pero el protocolo noruego establece que debe celebrarse entre diez y catorce días después del fallecimiento. Eso sitúa la ceremonia en la semana del 7 de septiembre.

El funeral se realizará en la catedral de Oslo

El funeral tendrá lugar en la catedral de Oslo y contará con la presencia de representantes de otras casas reales. Será el gran homenaje internacional a Harald V.

Después de la ceremonia, los restos del rey serán trasladados hasta la fortaleza de Akershus, uno de los lugares históricos más importantes de Noruega. El castillo, construido en el siglo XIII y situado frente al mar, alberga el mausoleo real y será el lugar donde Harald descanse junto a sus antepasados.

Hasta entonces, los noruegos seguirán acercándose al Palacio Real para despedirse de su rey.

Harald V llegó al trono en 1991, tras la muerte de su padre, Olav V, y durante más de tres décadas se convirtió en una figura central de la vida pública noruega. Su reinado ha estado marcado por una imagen cercana y por su capacidad para representar la continuidad de la monarquía en un país donde la institución conserva un amplio respaldo.

La nueva etapa de la Casa Real

Ahora comienza una nueva etapa. Haakon VIII, de 53 años, asume la Corona y deberá continuar el legado de su padre.

Haakon recibe la Corona junto a su hija, Ingrid Alexandra, de 22 años, que se convierte en princesa heredera. La Reina se llamará Reina Mette-Marit -según ha informado Haakon VIII al Gobierno noruego-, y su sucesora recibe el título de Princesa Heredera Ingrid Alexandra. La Reina Sonia, madre del nuevo rey, conservará su título.

La institución afronta una etapa marcada por los escándalos familiares. El propio Haakon tuvo que defender ante la opinión pública su relación con Mette-Marit, con quien se casó en 2001. Ella reconoció entonces un pasado vinculado a ambientes de drogas y excesos.

Los nuevos desafíos de su reinado

Más recientemente, Mette-Marit tuvo que pedir disculpas por su relación con Jeffrey Epstein. Y Marius Borg Høiby, su hijo de una relación anterior y sin título real, cumple arresto domiciliario tras ser condenado por dos delitos de violación.

A todo ello se suma la salud de la nueva reina. Mette-Marit se sometió con éxito a un trasplante de pulmón en junio, después del empeoramiento de la fibrosis pulmonar que padece desde 2018.

Así, la familia que Haakon defendió durante años se convierte ahora en uno de los principales desafíos de su reinado.

Noruega despide a uno de sus reyes más queridos mientras comienza una nueva era. La Corona cambia de manos. El legado de Harald queda atrás y Haakon VIII tiene por delante el reto de preservar la confianza en una institución golpeada por las controversias familiares.

Noruega cambia de rey. Y lo hace mientras todavía llora al anterior.

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