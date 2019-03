Felipe González: "Propuse fórmulas a Zapatero en 2009 para evitar lo que venía"

Felipe González ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que en 2009 propuso fórmulas al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, para prevenir la problemática de los desahucios. "En mayo de 2009 pensé que esto no era pasajero y propuse mecanismos, aunque ahora están desfasados", afirmó.

"Las expropiaciones suspenden la titularidad para que la casa cumpla su función pública"

El expresidente recalcó de nuevo su oposición a los escraches por la delgada línea entre el derecho de manifestación y el derecho a la intimidad: "Siempre me pronunciaré en contra de que alguien soporte en su vida personal un presión injustificable. No digo que los escraches sean violentos, yo no he visto gestos de violencia, pero puedo suponer lo que significan los gritos en la puerta de tu casa"

Además, González se mostró partidario a la iniciativa de expropiar casas a bancos y promotoras aprobada en Andalucía. "Es un bien de utilidad publica que no la está cumpliendo, por lo que se suspende esa titularidad durante un tiempo para cumplirla", explicó el expresidente e incidió en que no se trata de una expropiación permanente.

Respecto a la percepción de nuestro país en Alemania, donde la mitad de los ciudadanos cree que los españoles son corruptos y ociosos, recalcó que es una equivocación "radical" porque ahora tenemos "mucho más capital humano que hace 30 años, cuando nos llamaban los 'prusianos del sur'". "Tenemos gente con mucho talento que no tienen la oportunidad de salir adelante", dijo.