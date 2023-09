Felipe VI comienza este lunes con la ronda de consultas ante una posible investidura de Pedro Sánchez

Francina Armengol, presidenta del Congreso, no ha perdido ni un minuto y a primera hora de esta tarde ha comunicado al rey Felipe VI lo acontecido en el Congreso. El candidato Alberto Núñez Feijóo no ha sumado los apoyos suficientes tras dos votaciones y no será presidente del Gobierno. Ahora Pedro Sánchez tiene vía libre para defender ante el jefe del Estado su investidura. El monarca comenzará este mismo lunes con la ronda de consultas.

Zarzuela confirma que Felipe VI se verá con los representantes designados por los grupos los días 2 y 3 de octubre. La Casa Real ha confirmado la agenda, es el mismo orden de los encuentros de la anterior ronda. El orden establecido fue el de menor a mayor representación.

Primero irá UPN a la Zarzuela a las 11:00 horas, seguido de Coalición Canaria (12:00 horas) , PNV (13:00 horas), Sumar (16:30 horas) y Vox (17:30 horas). PSOE y PP acudirán el martes. Sánchez irá a las 10:00 horas y Feijóo a las 11:00 horas. Cuando finalice este periodo de consultas, el jefe del Estado comunicará a la presidenta de la Mesa el candidato propuesto. Tras perder Feijóo, será el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez el que se lance a por la investidura.

ERC y Junts elevan el precio de sus votos

Con Feijóo fuera de juego, Junts per Cat y ERC no van a dejar el camino limpio a Sánchez para ocupar la Moncloa. Las formaciones independentistas elevan el precio de sus votos. Primero era una ley de amnistía que dijeron que estaba pactada. Luego el PSOE matizó que no había nada acordado y llegaron las advertencias desde el sector nacionalista catalán.

Ahora exigen un referéndum de autodeterminación "por escrito" para apoyar a Pedro Sánchez. "Una vez alcanzada la amnistía es el momento de abrir una nueva fase de negociación y fijar definitivamente las condiciones para que Cataluña pueda votar", explicaba la portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà. Redoblan así su presión a Sánchez, que previsiblemente será quién asuma el encargo del Rey para intentar formar gobierno.

Desde Sumar piden "discreción, responsabilidad y prudencia". Yolanda Díaz considera que es clave para revalidar el Gobierno de coalición. También pedía "responsabilidad y seriedad" el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quién señala que el referéndum "no está en la mesa de negociación".