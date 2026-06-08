Feijóo se reúne con el papa León XIV y reivindica ante él las raíces cristianas de España

El papa León XIV ha recibido esta tarde en audiencia al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha trasladado el agradecimiento de su formación por la visita del pontífice a España, según ha informado el PP.

Durante el encuentro, Feijóo ha destacado la "ilusión" que, a su juicio, ha despertado la presencia del Santo Padre en una parte importante de la sociedad española y ha subrayado la respuesta del público en los distintos actos celebrados durante la visita.

El líder popular ha reivindicado la figura de León XIV como "faro moral" en un contexto de incertidumbre y ha defendido la tradición católica como uno de los fundamentos sobre los que, según ha señalado, debe seguir construyéndose una sociedad "más justa, libre y humana".

"España, como el resto de Europa, no se entiende sin sus raíces cristianas", ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que su partido no renuncia a ese legado, sino que aspira a reivindicarlo porque, ha sostenido, "una sociedad verdaderamente libre no se construye contra sus raíces, sino desde ellas".

En la misma línea, el presidente del PP ha recordado que el humanismo cristiano constituye uno de los pilares del proyecto político de su formación. Según ha señalado, la defensa de la dignidad humana, de la vida, de la familia y de la libertad forma parte de los objetivos que el PP considera irrenunciables en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

Al término del encuentro, el presidente del PP ha hecho entrega al pontífice de dos obsequios. En primer lugar, una camiseta firmada por Rafa Nadal, a quien Feijóo ha definido como símbolo de "la España que nunca se rinde ante la adversidad".

En segundo lugar, un ejemplar de 'España sagrada: tomo XX', centrado en la historia compostelana y en la ciudad de Santiago de Compostela, donde descansa el apóstol Santiago.

León XIV recibe también en audiencia privada a Isabel Díaz Ayuso

El papa León XIV ha recibido también este lunes en audiencia privada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sede de la Nunciatura Apostólica de España.

El encuentro ha tenido lugar a las 16.00 horas, en el tercer día de la visita del pontífice a España, una jornada marcada por su discurso en el Congreso de los Diputados por la mañana y por la oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, prevista para esta tarde, acto en el que también coincidirá con la presidenta autonómica.

León XIV recibe a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso | COMUNIDAD DE MADRID

No es la primera vez que Robert Prevost y Ayuso mantienen un encuentro. La pasada semana, la presidenta madrileña fue recibida en audiencia en el Vaticano, donde entregó al pontífice un libro sobre los valores católicos del pueblo de Madrid y le trasladó que en la región estaban "entusiasmados con su llegada".

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