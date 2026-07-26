Felipe VI destaca la coordinación ejemplar en todos los sentidos: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

Entre aplausos, los reyes don Felipe y doña Letizia han llegado esta mañana al polideportivo de Villamanta, en Madrid. Allí se encuentran cerca de 200 vecinos evacuados, procedentes de varios municipios del suroeste de la comunidad. Les han acompañado en esta visita la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El monarca ha querido agradecer la actitud que han tenido los países que nos han ofrecido medios y materiales como el mecanismo de Protección Civil y de la Unión Europea. Ha recalcado que "la evacuación está siendo ejemplar".

También ha incidido que "estamos viviendo una situación de riesgos de incendios en Francia y hay que repartir ese refuerzo". Felipe VI ha afirmado que "eso implica a muchísimas personas y expertos y es fundamental hacer este tipo de reflexión, de trabajo común y equipo, que es siempre necesario".

"Este lugar es un ejemplo de que muchos municipios están ayudando a aquellos que tienen que ser evacuados por el gran incendio que sigue muy activo, pero hay síntomas positivos de evolución", confirma el rey.

"La coordinación está siendo ejemplar"

Ha continuado expresando que desde un primer momento, ha querido mostrar el cariño de la Casa Real, su solidaridad y atención. Felipe VI confirma que "los desplazados lo han pasado muy mal, algunos han perdido sus bienes y queremos agradecer la disponibilidad y ayuda de tantos vecinos así como el trabajo profesional de la UME, Protección Civil, Bomberos, y Guardia Civil".

Ha elogiado la labor que realizan hombres y mujeres desplegados en las zonas afectadas, por ello el monarca ha querido alabar su función garantizando que "la coordinación está siendo ejemplar en todos los sentidos", y ha continuado añadiendo que "unidos se puede afrontar cualquier riesgo", ya que se están empleando todos los medios posibles.

Lo fundamental es "preservar la vida humana" y después, asegurar las poblaciones para minimizar los daños causados por el incendio.

La reina Letizia propone imaginarse vivir una situación como esta

Felipe VI ha concluido su discurso afirmando que "nos queda mucho verano por delante", que hay muchos incendios activos como el de Castellón.

Por su parte, la reina Letizia ha afianzado que "tiene sentido escuchar con atención a los vecinos, escuchar cómo se sienten, cómo se han sentido con la salida precipitada de sus casas".

Descubrir cómo es la tristeza que describen los vecinos, la angustia que les inunda, y la incertidumbre ante una situación de estas características. Se preguntan "qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar".

Y ha reiterado en la ayuda recibida de estos municipios por parte de los efectivos de extinción como por los voluntarios.

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