Rufián arremete contra todos en el Congreso: "Mohammed VI es un asesino; la derecha, unos traidores y los miembros del Gobierno, pusilánimes"

"Qué bonito es ver caras tan descansadas y bronceadas dando lecciones de lo que hay que hacer, sobre todo en verano", ha comenzado su comparecencia el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. En su discurso, se ha referido a todos los presentes en la Cámara y ha criticado la posición de los distintos grupos ante la crisis de Ceuta.

Rufián, antes de comenzar a dar una perspectiva sobre lo ocurrido, ha recordado lo que para él está pasando desapercibido. "Más allá de nuestras ideas, 141 personas murieron" en el cruce masivo hacia Ceuta los días 30 y 31 de julio. Se ha preguntado qué pasaría si hubiera muerto la misma cantidad de gente en otras circunstancias, ya que considera que se estaría hablando mucho más de ello.

Acusa a Marruecos de enviar migrantes con la colaboración de EEUU e Israel

Sobre la "autoría" de la entrada masiva, considera que es lo que menos importa a la gente, sobre todo a los ciudadanos de Ceuta. Pero, aun así, ha querido ser "claro": "No critico a Marruecos por no controlar a 80.000 personas en su frontera. Yo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y de la derecha y ultraderecha española, policial y judicial".

"Mohamed VI es un asesino y ustedes —ha señalado a la derecha del pleno— son unos traidores a su patria". Rufián lo ha justificado afirmando que, si lo sabían "sus" policías y jueces, ellos también deberían saberlo. Sin dejarse a nadie en el tintero, ha señalado también a los miembros del Gobierno para referirse "generosamente" a ellos como "pusilánimes".

El portavoz de ERC ha planteado únicamente dos opciones para explicar que el Gobierno esté "tapando a Marruecos". La primera, la "conspiranoica", ha asegurado que no se la cree: que Marruecos cuenta con información de ministros y del presidente del Gobierno, una teoría expuesta por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto. La segunda posibilidad que plantea es que Marruecos esté planteando una guerra a España que nuestro país "no puede ganar".

"La primera opción es fastidiada para ustedes —se ha dirigido a ministros y ministras—, la segunda es fastidiada para todos".

Rufián cuestiona a Sánchez por los informes de Inteligencia sobre la crisis de Ceuta

Dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno, Rufián le ha recordado el momento en el que, durante su comparecencia, ha revelado que publicará todos los informes de la Inteligencia española relacionados con la crisis de Ceuta. En este sentido, le ha sugerido que tiene un "problemón importante", porque los miembros de su partido han aplaudido todas sus palabras, a excepción de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Los gobiernos no se pierden por errar, sino por mentir"

Asimismo, le ha planteado: "Los gobiernos no se pierden por errar, sino por mentir". A continuación, ha añadido que "Mohammed VI ni come ni viste ni respira sin que lo sepa Trump" y que Trump, junto a Netanyahu, sabe perfectamente que "si controlas el estrecho de Gibraltar, el de Ormuz, el canal de Panamá y el de Suez, controlas el comercio mundial". Según Rufián, para ello necesitan socios, "que en este caso es el rey de Marruecos".

Acusa a Marruecos de utilizar a los migrantes como "carne de cañón"

El portavoz de ERC ha recordado a los miembros del Gobierno que "han atacado España utilizando a la gente como carne de cañón". "Díganlo, que no pasa nada, ¿o sí?", ha añadido. Rufián ha respondido a su propia pregunta planteando que la organización del Mundial de 2030 "ya la han perdido" y ha añadido que Marruecos seguirá enviando a miles de personas a cruzar la frontera "cada vez que quieran o se lo pidan".

Ha continuado: "Con el Sáhara ustedes entregaron su credibilidad basada en una supuesta diplomacia, ahora entregan su dignidad".

Críticas de Rufián al PP y Vox por hablar de "invasión"

También ha cargado contra el PP y Vox por sus referencias a una "invasión". Rufián sostiene que ese término es el que se utiliza cuando el país está en guerra y les ha preguntado si España lo está.

En este mismo marco, se ha dirigido al diputado de Vox José María Figaredo por hablar de una "caza de migrantes" y ha pedido que "la inteligencia y la vergüenza cacen al señor Figaredo", "pero él corre más", ha rematado irónicamente.

Del mismo modo, les ha preguntado si, cuando lleguen al Gobierno, creen que Trump y Netanyahu cederán ante ellos y les ha cuestionado si son "lacayos y no ciudadanos libres de su país".