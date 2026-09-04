El juez Calama rechaza la nulidad de la causa de Plus Ultra planteada por Zapatero

José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', ha vuelto a desestimar el incidente de nulidad presentado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que no se han vulnerado derechos.

Así lo ha hecho en un auto, recogido por Europa Press, después de que el juez rectificara de forma parcial la inadmisión a trámite del incidente de nulidad que presentó el expresidente socialista, investigado en esta causa como presunto líder de una red de tráfico de influencias y por las joyas sin declarar que se le incautaron.

Fue el pasado mes de junio cuando el abogado de Zapatero interpuso la nulidad alegando una presunta vulneración de los derechos fundamentales, como al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

En su opinión, se incorporó al caso una prueba "ilícitamente analizada" y que "ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales", asegurando además que la nulidad se da "en la propia génesis" del procedimiento a finales de 2025 y "arrastra las sucesivas actuaciones".

Zapatero expuso que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" y apuntó a "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia" para la Fiscalía Anticorrupción.

En un primer momento, el juez acordó no admitir la petición por haberse formulado fuera de plazo. Posteriormente, acabó dando la razón en parte al expresidente y procedió a estudiarla, al entender que estaba dentro del margen porque se le dio acceso a documentos de la causa unos días más tarde de lo que inicialmente se había considerado.

Calama investiga si Zapatero intervino de manera irregular en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y su presunta influencia en otras operaciones, así como por las joyas valoradas preliminarmente en 1,3 millones que la policía encontró en su despacho.