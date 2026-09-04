Margarita Robles firma el ascenso de Antonio Balas a coronel de la Guardia Civil

Antonio Balas ha sido ascendido al empleo de coronel de la Guardia Civil, pero continuará desempeñando sus funciones al frente del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DICEAN) de la Unidad Central Operativa (UCO).

La continuidad de Balas en la unidad ha quedado formalizada mediante una orden del Ministerio de Defensa, firmada por la ministra Margarita Robles. El documento establece que el coronel seguirá destinado en la UCO en comisión de servicio y sin derecho a indemnización.

La decisión responde a la petición formulada el pasado mes de julio por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el denominado 'caso Koldo', y por la Fiscalía Anticorrupción. Ambos solicitaron que el ascenso de Balas no supusiera su salida del equipo encargado de las investigaciones.

Según la orden ministerial, su comisión de servicio finalizará cuando desaparezcan las circunstancias que la justifican, se incorpore la persona que obtenga la vacante, Balas consiga un nuevo destino o se alcance el periodo máximo establecido.

Responsable de investigaciones económicas y anticorrupción

Desde el DICEAN, Balas dirige investigaciones de carácter económico y de corrupción de especial relevancia judicial. Entre los asuntos bajo su responsabilidad figuran pesquisas relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como investigaciones vinculadas a su hermano y a su esposa.

El departamento también ha participado en las actuaciones relacionadas con la exmilitante socialista Leire Díez, y las pesquisas sobre las actuaciones atribuidas a Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, en diferentes causas. La UCO ha desarrollado asimismo investigaciones sobre posibles irregularidades en contratos públicos, y sobre cuestiones relacionadas con la financiación y gestión económica del PSOE.

La importancia de la UCO en las investigaciones

La Unidad Central Operativa se ha convertido en uno de los principales cuerpos investigadores en varias causas judiciales de relevancia nacional. Sus informes han sido incorporados a distintos procedimientos que afectan a figuras políticas y altos cargos. La permanencia de Balas en la UCO permitirá, por tanto, mantener la continuidad del responsable del área de investigación económica y anticorrupción pese a su reciente ascenso dentro de la Guardia Civil.

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