Begoña Gómez niega las acusaciones y pide ser absuelta porque no actuó "con ánimo de enriquecerse"

La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha presentado este viernes un escrito de defensa para su futuro juicio, en el que pide ser absuelta y niega las acusaciones de haber utilizado su matrimonio para obtener una cátedra universitaria o beneficios económicos. La defensa, encabezada por el abogado Jaime Campaner, rechaza también que Gómez se apropiara de un software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o que utilizara a su asesora para realizar labores indebidas.

La acusación popular pide 13 años de prisión para ella

El escrito llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en julio que Gómez sea juzgada por un jurado por tráfico de influencias y malversación, mientras archivó las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida. La defensa reclama además que la acusación popular liderada por Hazte Oír sea condenada en costas por su "temeraria actuación procesal". Esta organización solicita para Gómez una pena de 13 años de prisión.

Asegura que colabora con la UCM desde 2012

Por otro lado, Gómez argumenta que llevaba colaborando con la UCM "mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno", concretamente desde 2012. La defensa de Gómez precisa que "en ningún caso se exige titulación universitaria superior para dirigir las cátedras extraordinarias ni para impartir docencia en los títulos propios, pues no son títulos oficiales".

Defiende la inocencia de su asistente

Sobre su asistente personal, Cristina Álvarez, también acusada en esta causa, Gómez indica que "le proporciona la ayuda necesaria para coordinar, organizar y gestionar todas sus funciones, no solo institucionales, sino también familiares, privadas y profesionales". Por tanto, defiende que Álvarez, para quien la acusación popular pide seis años de cárcel por presunta malversación, "no ha desatendido sus funciones como asistente de la esposa del presidente del Gobierno por auxiliarla en diversas cuestiones relacionadas con la Cátedra extraordinaria".