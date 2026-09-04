VÍDEO: Las imágenes de Margarita Robles y Page en Toledo, tras la tensión con Sánchez

Las imágenes de Margarita Robles y Emiliano García-Page hablando durante la visita del Rey Felipe VI a Toledo, han despertado la atención después de la tensión política vivida en las últimas horas en torno al Gobierno de Pedro Sánchez.

La ministra de Defensa apenas aplaudió ayer la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso. Robles no ocultó su disgusto después de que el Ejecutivo, según las imágenes y el contexto político, la dejara sola en su defensa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Un día después, Robles ha reaparecido públicamente en Toledo junto al Rey Felipe VI, durante una visita en la que también ha estado presente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Las cámaras de Antena 3 han captado una conversación entre Robles y Page que rápidamente se ha convertido en una de las imágenes más comentadas de la jornada. El contenido de la charla no ha trascendido, pero el momento ha generado numerosas especulaciones por el contexto político actual.