Defensa afirma que no todos los informes se publicarán porque podrían contener conversaciones de Inteligencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció ayer en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo iba a hacer públicos los informes policiales y de inteligencia realizados previamente al asalto masivo de migrantes en Ceuta. Pero a la hora de la verdad las palabras que dijo el presidente no se pueden tomar al pie de la letra debido a que Defensa ha confirmado que no todos los documentos pueden hacerse públicos debido que algunos informes contienen conversaciones e información compartida con otros servicios de inteligencia, por lo que su difusión podría estar limitada por motivos de seguridad y confidencialidad.

Descubrir que sabía y cuando lo sabía el gobierno

Aquí viene entonces que es lo quiere y puede publicar el gobierno, que prepara un dossier con informes y notas recibidas entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Según fuentes que han informado a Cadena Ser, este repertorio de documentos incluiría siete notas informativas, algunas verbales, que tienen relación directa con la situación fronteriza de Ceuta. Todo esto viene debido a las discrepancias que han surgido entre Interior y Defensa con respecto a las alertas que existían antes de la llegada descontrolada de migrantes. En definitiva la publicación de estos informes podría ser determinante para conocer que sabía Moncloa antes de la entrada masiva y desde cuando lo sabía.

Un nuevo informe de la Guardia Civil

El presidente del gobierno defiende que ningún informe permitió anticipar la dimensión que finalmente alcanzó la crisis, mientras que las declaraciones de Robles y los documentos conocidos apuntan a que sí existieron advertencias previas sobre posibles entradas.

Además, la Guardia Civil ha entregado este mismo 4 de septiembre un informe a la Audiencia Nacional sobre las comunicaciones previas a la avalancha. El documento confirma que hubo comunicaciones con organismos estatales de inteligencia, aunque sostiene que ninguna permitió prever la magnitud final del episodio.