Streaming en directo de la comparecencia de Pedro Sánchez sobre Ceuta: "Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede"

Más de un mes después de la llegada irregular de miles de migrantes de Marruecos a Ceuta, situación que colapsó por completo la ciudad autónoma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy en el Congreso para informar al pleno de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria.

Una de las cuestiones principales en la comparecencia será aclarar el papel que tuvo Marruecos en la llegada masiva, después de que este miércoles se conociera un informe policial aportado por la Policía a la jueza María Tardón donde se describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos. Sigue en directo en el streaming la comparecencia del presidente del Gobierno.

"Ceuta y Melilla son españolas"

El Presidente del Gobierno comenzó su comparecencia asegurando que "Ceuta y Melilla son españolas desde hace siglos y les aseguro que por parte del Gobierno va a seguir así hasta el final de los tiempos. Marruecos juega un papel clave en los flujos migratorios y hemos escuchado a dos de sus ministros hacer comentarios totalmente inaceptables sobre Ceuta y Melilla y que hemos rechazado totalmente", en referencia a las afirmaciones de dos miembros del gobierno marroquí que solicitaban la anexión de las ciudades autónomas.

Sánchez ha comenzado explicando de forma cronológica los hechos y, al llegar al punto en el que se produjo la entrada masiva, afirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tuvieron que elegir entre garantizar la seguridad de la frontera o salvaguardar la vida humana", debido a que muchos de los migrantes que trataban de cruzar la frontera estaban sufriendo ahogamientos. En ese sentido, el presidente asegura que "hicieron lo correcto, porque ante la amenaza supieron responder con humanidad".

¿Se podría haber evitado?

La primera cuestión que ha querido tratar Pedro Sánchez ha sido si la crisis se podría haber evitado, a lo que ha respondido que el Ejecutivo comenzó a trabajar en esta circunstancia desde que se produjo la sentencia del Tribunal Supremo, afirmando que "reaccionamos al único cambio real que se produjo en el escenario migratorio en ese momento", argumentando que desde que cambió la norma, el Gobierno" Gobierno no recibió avisos previos ni extraordinarios que pudieran anticipar lo que pasó después. Ninguna información iba más allá del aviso rutinario".

Sánchez ha continuado la comparecencia desmintiendo una por una todas las informaciones que apuntaban a que el Ejecutivo estaba avisado de la circunstancia excepcional que ocurriría en Ceuta y ha anunciado que se publicará un dossier con todos los informes que recibió el Gobierno para que "los medios de comunicación y la ciudadanía puedan analizarlos con total transparencia para que se sepa exactamente la verdad sobre esta cuestión. Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede".

¿Qué o quién provocó el cruce?

Con respecto a las circunstancias que motivaron el cruce o si hubo participación activa por parte de terceros para facilitar la entrada, el presidente del Gobierno ha señalado que hubo varios detonantes. "El primero, la sentencia del Tribunal Supremo, que fue un detonante informativo, que fue publicada el 8 de julio y tergiversada por redes sociales hasta convertirse en dos bulos, que aseguraban que la frontera estaba abierta y que aquellos migrantes que cruzaran a nado no podrían ser devueltos".

"De momento, nuestros servicios de inteligencia descartan que perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquís o de los estados de Israel, Rusia o Marruecos estuvieran implicados. Lo que si parece evidente es que hubo mafias que aprovecharon la circunstancia para vender materiales y servicios de asistencia al cruce".

Por tanto, Sánchez atribuye lo ocurrido a un conjunto de circunstancias, más que a una planificación organizada: "Es imposible decir si uno de estos catalizadores por sí solo hubiera provocado la crisis, pero si podemos afirmar que combinados sirvieron para acelerar y facilitar un factor fundamental, que es el deseo de emigrar".

A su vez, ha recalcado que nadie ha aportado "pruebas suficientes para atribuir a Marruecos la responsabilidad de los hechos"

Qué hará el Gobierno a partir de ahora?

El presidente del Gobierno a comunicado que el Ejecutivo se centrará en reforzar la frontera "Con un presupuesto de casi 180 millones de euros. En el caso de Ceuta queremos alargar los espigones y construir un sistema de contención permanente, además de nuevas embarcaciones, equipos de intervención y vigilancia fronteriza".

Con respecto a la posición con Europa, Sánchez ha afirmado que se solicitará la presencia permanente de Frontex, tanto en el puerto como en el espigón y se solicitará a la Europol una misión específica para monitorizar la migración irregular "para que la frontera cuente con el apoyo Europeo que merece", ha añadido.

Feijóo reclama la dimisión de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a calificar de "invasión" la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Durante su intervención en el Congreso, Feijóo ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se refiriera a los hechos como una crisis migratoria.

"Ceuta no sufrió una crisis migratoria, fue una invasión que continúa, lo dijo usted mismo", ha espetado al jefe del Ejecutivo. El líder popular ha asegurado que unas 80.000 personas procedentes de distintos puntos de Marruecos se dirigieron hacia la frontera y la atravesaron "sin que su Gobierno ni tampoco Marruecos hiciera nada para impedirlo. Así que si usted no lo sabía dimita por incompetente y si lo sabía dimita por cómplice".

Feijóo ha insistido en acusar directamente a Marruecos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. "La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello", ha concluido. "Lo sabía y lo tapó", ha insistido.

Responsabilidades políticas y judiciales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que afrontar "responsabilidades judiciales" por lo ocurrido en Ceuta. "No se le ocurra culpar a otros del caos que usted ha provocado", ha advertido durante su intervención en el Congreso, donde ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia.

"Usted es el responsable de que el polvorín que hay en Ceuta no estalle, se lo advierto, y también es el máximo responsable de asumir las consecuencias para que esto no quede impune", ha señalado Feijóo, antes de afirmar que existen tanto "responsabilidades políticas" como "responsabilidades judiciales" por lo sucedido.

El líder popular también ha vaticinado que la causa abierta en la Audiencia Nacional, en la que el PP se ha personado, "probablemente" terminará escalando hasta el Tribunal Supremo.