Feijóo pedirá a la JEC medidas para el voto por correo al no confiar "en los directivos de Correos"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que confía en los carteros de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, pero no en los directivos de Correos. De hecho, ha anunciado que su partido va a pedir a la Junta Electoral Central (JEC) medidas adicionales para incrementar las garantías del voto por correo.

Esta petición de Feijóo llega después de que algunos cargos del PP hayan expresado sus dudas con el voto por correo. La primera que lo hizo fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el pasado lunes ya pidió a los españoles que no voten por correo en las generales, a la vez que avisó que el PP estará "pendiente" ante una posible "adulteración" de censos.

Feijóo ha recodado en una comparecencia desde Ceuta que él fue en su día presidente de Correos y sí que confía en los trabajadores de la entidad. Sin embargo, señala que "no confío en los directivos de Correos". Queriendo corroborar su postura, el jefe de la oposición ha señalado que Correos tuvo en puestos directivos a Juan Manuel Serrano o a Leire Diez, exmilitante socialista que en este momento está siendo investigada por la Justicia. "No es que no confíe yo, es que no confía la Justicia porque el expresidente de Correos y la señora Leire, personaje de reconocido prestigio, están investigados por, entre otras cosas, intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos", ha detallado.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha animado a votar presencialmente y no por correo, al no fiarse "absolutamente nada" del presidente del Gobierno, al que ve "capaz de cualquier cosa".

Llama al voto masivo

Núñez Feijóo ha asegurado que el PP va a llamar a la "movilización" para que se produzca un "voto masivo" y tras las elecciones generales España pueda contar con "un Gobierno muy sólido". "Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo. Esto es lo que vamos a hacer", ha precisado el presidente del PP.