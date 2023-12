Núñez Feijóo lamenta que "los españoles ya no somos iguales"

Alberto Núñez Feijóo ha celebrado el 45 aniversario de la Constitución y a la vez ha lamentado que "los españoles ya no somos iguales". Explica que hay "una serie de españoles que tienen privilegios, mayormente los políticos que no cumplen las leyes". El líder del PP vuelve a condenar los pactos del PSOE con los independentistas catalanes.

Para el popular, los nacionalistas han tomado "protagonismo" y "hoy comprobamos el peor momento y la mayor crisis constitucional en últimos 40 años". Habla de un pacto: la Presidencia del Gobierno por un "ataque a nuestra Constitución". Señala que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va a venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días en el mismo lugar presentará una enmienda a la totalidad de la Constitución del 78: amnistía".

Defiende que "cuando se ataca la separación de poderes no hay Constitución". Núñez Feijóo ha querido mandar un mensaje de "esperanza": "No van a ganar a la mayoría de los ciudadanos españoles". "En estos 45 años el mayor movimiento ciudadano para promover la igualdad se ha producido estos meses, mas de 3 millones de personas hemos salido a la calle para decir que España y su gobierno no se pueden decidir en Bruselas y el control del gobierno no se puede decidir en Suiza", ha criticado.

En cuanto al mediador de las reuniones con Junts per Cat, Feijóo dice que "el único mediador es la Constitución". "Confiad en la Constitución. Mi único objetivo y el de mi partido en estos futuros meses es la defensa de la Constitución cueste lo que cueste. Un compromiso al que hemos dedicado toda nuestra vida política, y que seguiremos dedicándole. Esa generación no la va a quebrar el egoísmo de alguno, por la obsesión del poder y por las ansias de ruptura de algunos partidos en contra de la convivencia", ha esgrimido.

Feijóo también comenta el bloqueo del CGPJ

También ha hablado sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dice que el proyecto del Partido Popular es el de la "independencia del CGPJ", pero el del Gobierno "no". "La Constitución rechaza controlar ese poder. Insisto en que podamos avanzar pero no podemos ser cómplice del control de las instituciones del Estado. No hubiese aceptado a el fiscal del estado que ha nombrado el gobierno, no hubiese aceptado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado nombrada".

"Nosotros mantenemos el compromiso con la Constitución y en consecuencia con la independencia del Poder Judicial. Debemos de ponernos de acuerdo en eso. Un Gobierno que se mantiene en el poder a través de tres investigaciones judiciales, es normal que no apoye esa independencia".