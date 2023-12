Pedro Sánchez, sobre la amnistía: "Es poner el contador a cero, pero no es poner la memoria a cero"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados. Asegura que la norma lo que hace es "poner el contador a cero". Sin embargo, lanza un relevante matiz. Explica que "no es poner la memoria a cero". Así lo detalla tras la primera reunión entre el PSOE y Junts per Cat en Ginebra tras su investidura.

Sobre la negociación con los independentistas, subraya que va en la línea de los acuerdos que ya todo el mundo conoce. Así lo ha aseverado en una entrevista en la 'Cadena Ser'. "Todos debemos aprender lecciones sobre lo vivido" en Cataluña "en los últimos años", dice Pedro Sánchez. Aboga por no utilizar el conflicto catalán como "lo hace el PP", que lo hace "para el agravio territorial y la confrontación entre pueblos".

"La derecha utiliza los mismos argumentos: que se rompe España, que me salto la Constitución, o que lo hago por un interés personal, pero hoy el PP no cuestiona los indultos por su efecto beneficioso para la convivencia", manifiesta un presidente del Gobierno que señala que las negociaciones con Junts se hacen en Ginebra "porque uno de los actores vive en Bruselas". Agrega que el gobierno de José María Aznar se reunió allí "con una banda terrorista, con ETA, para resolver una violencia que estaba dañando a nuestra democracia y tanto sufrimiento provocó".

Reuniones bajo el marco de la Constitución

Sobre la polémica reunión en Ginebra contra la que tanto ha cargado la oposición, Pedro Sánchez esgrime que "esta va a ser la primera de muchas reuniones tanto dentro como fuera de España para lograr un objetivo noble, como es la convivencia a restaurar en Cataluña". "Todo lo que hagamos estará dentro de la Constitución", señala.

Al ser preguntado sobre si Carles Puigdemont tiene que responder ante la Justicia, el líder del PSOE ha defendido que "lo más relevante es que entre todos logremos superar lo que sucedió en 2017". Reconoce además que una ley de amnistía no estaba en sus planes inmediatos: "Hay que hacer de la necesidad virtud, yo no tenía pensado hacer una amnistía como el siguiente paso". "No era el paso que tenía pensado dar", reconoce mientras asume "las motivaciones" tras la norma: "Que haya un gobierno progresista" y "poner freno al avance del PP con la ultraderecha", y, también, "seguir una política coherente con la política de normalización y estabilización".

Verificador en Ginebra

Desvelada una de las incógnitas en la reunión entre el PSOE y Junts que se celebró el sábado en Suiza. A pesar del gran secretismo con el que han llevado este encuentro, ambas partes anunciaban que Francisco Galindo Vélez, diplomático salvadoreño, es el verificador detrás de las negociaciones.

"Cada país tiene que encontrar la manera de reconciliarse, de cómo volver a rehacer el tejido de los suyos para la convivencia". Es una de las afirmaciones que se extraen de las pocas apariciones de Francisco Galindo Vélez en su función como mediador entre el gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).