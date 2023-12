Entrevista a Pedro Sánchez en Espejo Público, en directo: "El PP hubiera aprobado la ley de amnistía si no dependiera de Vox"

"No podemos dar por válida la mentira. No puede decir un expresidente del Gobierno aquí que yo no he condenado los atentados de Hamás. Lo he hecho desde el primer día. Es inaceptable la muerte de civiles" por los bombardeos de Israel en Gaza. Aclara Sánchez.

"Estamos con el sentido común. Con el principio de humanidad. No es aceptable que la comunidad internacional comparezca impertérrita ante la muerte de 5.000 niños en Gaza. Israel es un pañis amigo con España, pero me preocupa la muerte de civiles".