Feijóo carga contra Pedro Sánchez por "descalificar" a los jueces: "Es ya un peligro para España"

Las declaraciones del presidente Pedro Sánchez no dejan indiferente al líder del Partido Popular (PP). Alberto Núñez Feijóo acusa al jefe del Ejecuto de "declarar la guerra" a los jueces, por "descalificar" a jueces que investigan "a los suyos" y asegura que es "un peligro para España" después de que dijera que hay jueces "haciendo política".

Él mismo apelaba al Consejo General del Poder Judicial durante la entrevista en TVE a hacer una reflexión sobre "cómo poder defenderse" ante procesos que "claramente" son muy "defectuosos tanto en el fondo como la forma". Invitaba a esta reflexión después de ser preguntado por las investigaciones a su hermano y a su esposa, Begoña Gómez.

El líder de los 'populares' reaccionaba a la entrevista asegurando que esas declaraciones se trataban de una "anomalía democrática". "Sánchez ha ido a la televisión pública a descalificar a jueces que investigan a los suyos y a contarnos que podría seguir sin aprobar presupuestos por tercera vez porque es mucho mejor que convocar elecciones. Esto no es anomalía democrática. Es ya un peligro para España", ha escrito el líder de los 'populares' en la red social 'X'.

Tellado (PP): "Acude por la noche a Telepedro para atacar a los jueces"

Núñez Feijóo no es el único del PP que ha reaccionado a la entrevista de Sánchez en la televisión pública. El secretario general del partido, Miguel Tellado, también ha calificado al presidente de ser "un peligro absoluto para la democracia", acusándole de "declarar la guerra" a los jueces que "investigan la corrupción de sus familiares y compañeros más cercanos".

"Un Sánchez asfixiado por los escándalos y políticamente sentenciado concede su primera entrevista en más de un año para declarar la guerra a los jueces que investigan la corrupción de sus familiares y compañeros más cercanos. Escandaloso. Es un peligro absoluto para la democracia", era el primer mensaje que escribía Tellado en la red social 'X' en referencia a la entrevista del presidente.

Tellado estuvo atento a las palabras del líder socialista, porque más tarde le criticaba por ir a la televisión pública, la que el llama "Telepedro", a "victimizarse". "El mismo Sánchez que por la mañana dice ofrecer un pacto de Estado, acude por la noche a Telepedro para atacar a los jueces, ir amortiguando el fracaso de que sus socios le tumben los presupuestos con el pretexto de que son 'una herramienta' y victimizarse todavía más insultando de paso al adversario político. Y así todo".

Cuca Gamarra, ahora vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, también ha cargado contra Pedro Sánchez por pedir "respeto en política" después de "acusar a jueces de prevaricar".

Y ha celebrado que "por primera vez" haya dicho "una verdad como un templo". "Efectivamente, la corrupción es estructural en su partido".

Entrevista a Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba este lunes que cree que "hay jueces haciendo política", pero que "afortunadamente" son la minoría, y "políticos que tratan de hacer justicia", algo que hace un "daño terrible" al Poder Judicial.

Así, lamenta que las acusaciones a Begoña Gómez y a su hermano provienen "de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas". "Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia", aseguraba en 'TVE'. "Están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos", añadía.

Por otra parte, se ha reafirmado en su defensa de la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien tiene pendiente sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

