El PP arrasa en estimación de voto frente al PSOE mientras que Vox se dispara, según una encuesta de Sigma Dos

La suma de los votos del PP y Vox representaría el voto de la mitad de la población española (49'5%), lo que dejaría sin opciones al PSOE para gobernar.

El partido liderado por Feijóo arrasaría en las próximas elecciones generales, según una encuesta de Sigma Dos

Beni López
Publicado:

Con la clausura de la época estival, damos el pistoletazo de salida al curso político. Pero, ¿a qué partidos votaría los españoles? En este caso, el campanazo lo daría el Partido Popular (PP) con 40 escaños más que el Partido Socialista (PSOE), según datos publicados por el diario 'El Mundo' según la encuesta realizada por SigmaDos.

El PP sería el partido líder en número de votos con un 34'4% de los votos y 149 escaños, lo que se traduce en 1'3 puntos más y 12 diputados más que los obtenidos en las últimas elecciones generales.

En esta encuesta, despunta Vox que obtendría 15 diputados más en el Congreso, con 48 representantes en total. Por lo tanto el partido liderado por Santiago Abascal se disparía 2'7 puntos obteniendo el 15'1% de las papeletas.

Por lo tanto, ambos partidos reunirían 197 representantes y el voto de la mitad de la población española (49'5%), lo que hace que la izquierda no tenga opciones de gobernar, según el medio citado previamente.

El PSOE baja 12 escaños

Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) continúa siendo el segundo partido más votado aunque pierde fuelle cayendo a una estimación de voto de un 27%, lo que significa que obtendría 12 escaños menos bajando a 109, 40 por detrás del líder partido de la oposición.

También Sumar sufre en esta encuesta. El aliado en la coalición de Gobierno cae hasta 4'5 puntos con una intención de voto del 7'8% dando como resultado 13 escaños, 18 menos que los que tiene ahora.

Esta encuesta se realizó entre el 20 y 28 de agosto, días en los que los españoles estaban pendientes de los incendios y con ello la tensión política entre las comunidades autónomas del PP y el Gobierno central del PSOE.

Una cambio de tendencia en el voto y suben los indecisos

Según apunta esta encuesta, lo cierto es que cada vez son más los votantes que cambian la papeleta del PP por la de Vox (tres décimas más, el 14'5%). Además, crecen los indecisos en el PP, hasta alcanzar los 700.000 (un 8'8%, dos puntos más que en agosto). A pesar de que el voto fiel sigue siendo alto, lo cierto es que ha caído 1'6 puntos, lo que se traduce en un 74'5%.

No obstante, cuatro de cada diez exvotantes de Feijóo (el 40'4%) ha tomado la decisión de no repetir por su descontento en el liderazgo y un 20'4% no está conforme con su gestión en la oposición, según la encuesta. Hasta un 16'1% afirma no sentirse representado por ningún partido y el 6% ya no es una opción válida por haber girado ideológicamente a la izquierda.

En lo que respecta al voto según la edad, el PP es el partido más votado en todos los rangos de edad. Entre los mayores de 65 años, el PSOE y el PP empataría (37'5% cada uno). A su vez el PP se mantiene como el partido preferido por las mujeres. El PP escalaría por ellas hasta el 36'2%. Por su parte, el voto femenino hacia el PSOE se encuentra en un 29'7%, 2'5 puntos más que en agosto y 2'7 por encima de su estimación global.

Los indecisos en el PSOE sube 1'4 puntos desde agosto, escalando al 18'3%.

Por otro lado, Vox se consolida como alternativa al bipartidismo y ha borrado del mapa a Alvise Pérez que según la encuesta cae al 1'2% y no tendría diputados. El partido de Abascal se mostra más preferente en hombres que entre las mujeres.

