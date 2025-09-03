Pedro Sánchez se reúne con Starmer para cerrar un acuerdo de cooperación estratégica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este miércoles en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer. La cita estará centrada en la economía y en el impulso de las relaciones bilaterales, con el acuerdo sobre Gibraltar a punto de su ratificación definitiva tras años de negociación.

Se trata de la primera visita oficial de Sánchez a Reino Unido desde que asumió la presidencia en 2018. Durante este tiempo, ha mantenido contactos telefónicos y encuentros bilaterales en foros internacionales con los distintos primeros ministros británicos: Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak. Con Starmer, Sánchez se reunió brevemente en julio de 2024 en la cumbre de la Comunidad Política Europea y mantuvo un contacto telefónico el pasado 11 de julio tras anunciarse el acuerdo que regirá las relaciones entre Gibraltar y la Unión Europea.

El pacto, que contempla la supresión de la Verja como medida más visible, busca poner fin al limbo generado tras el Brexit. Bruselas espera que el acuerdo se materialice en enero de 2026, una vez se concluya la redacción del texto y se ratifique tanto en el Parlamento europeo como en el británico. Aunque Gibraltar no figura como tema principal en la agenda de este miércoles, no se descarta que ambos líderes lo mencionen dada su relevancia histórica y estratégica.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha destacado que el objetivo de la visita es "fortalecer las relaciones con un país socio y amigo como Reino Unido". Este encuentro se produce tras un "renovado impulso" derivado del histórico acuerdo sobre Gibraltar. Como parte de la agenda, se prevé la firma de un memorándum de entendimiento para una asociación estratégica bilateral que abarca economía, comercio, inmigración legal, cambio climático y derechos de las mujeres. Este será el primer acuerdo de este tipo desde el Brexit y contempla reuniones anuales entre ministros de Exteriores de ambos países.

El principal foco de la visita es la economía. Tras la reunión entre Sánchez y Starmer, ambos participarán en un encuentro con empresas de sectores clave, acompañados por los ministros de Economía de ambos países, Carlos Cuerpo y Rachel Reeves. Este foro permitirá reforzar la cooperación comercial y de inversión entre España y Reino Unido.

Reino Unido es el principal mercado de España fuera de la UE y el cuarto inversor extranjero en el país, con 68.000 millones de euros. A su vez, la inversión española en el Reino Unido alcanza los 83.000 millones. España es también el segundo proveedor de servicios británico, solo por detrás de Estados Unidos.

Las áreas de interés incluyen defensa, energías renovables, ciberseguridad, telecomunicaciones y movilidad sostenible. Entre las empresas españolas participantes estarán Aena, Iberdrola, Navantia, Telefónica, FCC, ITP Aero, Santander e Indra; y del Reino Unido, AstraZeneca, Barclays, BP y Octopus Energy.

