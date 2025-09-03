El juez Peinado pide a Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde julio de 2018 y adelanta su declaración como imputada

El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado a Moncloa una copia de los correos de Begoña Gómez a partir de julio de 2018 para el "análisis e informe" de la UCO. Además, ha adelantado su declaración como imputada del jueves 11 al miércoles 10 de septiembre a las 12:00 horas. La esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, está siendo investigada por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

El titular del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid admite así la petición del la defensa de la mujer de Sánchez, ya que su abogado tenía el 11 de septiembre un señalamiento en Canarias. En la providencia, a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, el magistrado acepta la petición de la defensa de Begoña Gómez en la que solicitaba modificar la fecha de la declaración de su cliente, "quedando señalado para el día 10 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas".

Lo que pide el Juez Peinado

Hace un mes, Peinado preguntó a Moncloa si existía una cuenta de correo electrónico oficial de la Secretaría General bajo el nombre de Begoña Gómez. Ahora, solicita a la Presidencia una "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde una "cuenta asignada" a Begoña Gómez desde julio de 2018 hasta hoy.

"A la vista del oficio recibido por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno con el informe adjunto de la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, requiérase a la Secretaría General (...) para que remita a este juzgado copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde dicha cuenta asignada a Begoña Gómez, desde el 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha". Y añade que una vez verificado, "remítanse dichos correos a la UCO para su análisis e informe al Juzgado", ordena el juez en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles.

Nuevas diligencias para su asesora en la Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado también ha acordado nuevas diligencias respecto a Cristina Álvarez, asesora en Moncloa y persona de confianza de Begoña Gómez. Ambas están imputadas por un presunto delito de malversación y citadas a declarar los días 10 y 11 de septiembre.

En la providencia, el magistrado pide a la Presidencia del Gobierno un informe detallado sobre quiénes han ocupado el cargo de secretario general desde julio de 2018, fecha en la que Álvarez fue nombrada personal eventual como directora de Programas del Gabinete de Presidencia.

Además, reclama información sobre las personas que han autorizado o aprobado los pagos de las retribuciones percibidas por la asesora desde esa fecha. Esta línea de investigación se retomó en agosto, después de que el Tribunal Supremo rechazara la solicitud de Peinado para investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez.

El juez fundamenta estas nuevas diligencias en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 12 de junio, que avalaba la investigación por un posible delito de malversación vinculado a supuestas gestiones de la asesora en la cátedra que Begoña Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com