Duro comunicado de Aena contra Ryanair: "Está guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje"

El presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario Aena, Maurici Lucena, ha emitido un duro comunicado contra Ryanair, en el que la acusa de realizar una estrategia de comunicación basada en la "deshonestidad", la "mala educación" y el "chantaje" con el objetivo de conseguir beneficios económicos.

El presidente de Aena asegura en el comunicado que la aerolínea irlandesa "falsea la realidad" y utiliza la intimidación para obtener ventajas a costa del dinero de los contribuyentes. Además, critica que Ryanair lleve a cabo una política de comunicación en "permanente y deliberada colisión con los hechos objetivos y la veracidad".

"El objetivo que tiene Ryanair desde hace muchos años, allí donde opera y cuando ya se ha consolidado, es tratar de que los contribuyentes, a través del Gobierno de España, en los Gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos o una empresa como Aena, cuyo 51 % también es de los contribuyentes españoles, subvencionen la actividad de Ryanair. Hemos visto un nuevo capítulo de esta estrategia de chantaje", ha reiterado.

El presidente del gestor aeroportuario acoge con "estupefacción inefable" las declaraciones del CEO de la aerolínea, Eddie Wilson, quien en rueda de prensa esta mañana ha afirmado que "España está ahora mismo cerrada al turismo", a pesar de que las previsiones apuntan a un récord histórico de casi 100 millones de turistas internacionales en 2025.

Motivos del conflicto

El conflicto viene por la propuesta de Aena para subir las tarifas aeroportuarias en 0,68 euros en 2026. Según la empresa, esta decisión está basada en la aplicación de fórmulas matemáticas objetivas y se ajusta a la Ley 18/2014, aprobada por el PP, y defienden que es una subida "insignificante para la decisión del viajero". Además, denuncian que Ryanair ha incrementado sus billetes un 21% en el último año.

Además, el comunicado de Lucena desmiente algunas acusaciones de Ryanair, como que las inversiones de Aena las pagan las aerolíneas: "Aena las sufraga íntegramente con su propio dinero". También aclaran que las inversiones multimillonarias de Ryanair en aviones Boeing no son inversiones en España, ya que el porcentaje de fabricación de estos aparatos en el país es inferior al 3%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com