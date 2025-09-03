Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Ryanair

Duro comunicado de Aena contra Ryanair: "Está guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje"

Aena ha emitido un comunicado contra Ryanair tras el cierre de su base en Santiago y cancelación de los vuelos a Vigo y Tenerife Norte.

Ryanair

Duro comunicado de Aena contra Ryanair | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario Aena, Maurici Lucena, ha emitido un duro comunicado contra Ryanair, en el que la acusa de realizar una estrategia de comunicación basada en la "deshonestidad", la "mala educación" y el "chantaje" con el objetivo de conseguir beneficios económicos.

El presidente de Aena asegura en el comunicado que la aerolínea irlandesa "falsea la realidad" y utiliza la intimidación para obtener ventajas a costa del dinero de los contribuyentes. Además, critica que Ryanair lleve a cabo una política de comunicación en "permanente y deliberada colisión con los hechos objetivos y la veracidad".

"El objetivo que tiene Ryanair desde hace muchos años, allí donde opera y cuando ya se ha consolidado, es tratar de que los contribuyentes, a través del Gobierno de España, en los Gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos o una empresa como Aena, cuyo 51 % también es de los contribuyentes españoles, subvencionen la actividad de Ryanair. Hemos visto un nuevo capítulo de esta estrategia de chantaje", ha reiterado.

El presidente del gestor aeroportuario acoge con "estupefacción inefable" las declaraciones del CEO de la aerolínea, Eddie Wilson, quien en rueda de prensa esta mañana ha afirmado que "España está ahora mismo cerrada al turismo", a pesar de que las previsiones apuntan a un récord histórico de casi 100 millones de turistas internacionales en 2025.

Motivos del conflicto

El conflicto viene por la propuesta de Aena para subir las tarifas aeroportuarias en 0,68 euros en 2026. Según la empresa, esta decisión está basada en la aplicación de fórmulas matemáticas objetivas y se ajusta a la Ley 18/2014, aprobada por el PP, y defienden que es una subida "insignificante para la decisión del viajero". Además, denuncian que Ryanair ha incrementado sus billetes un 21% en el último año.

Además, el comunicado de Lucena desmiente algunas acusaciones de Ryanair, como que las inversiones de Aena las pagan las aerolíneas: "Aena las sufraga íntegramente con su propio dinero". También aclaran que las inversiones multimillonarias de Ryanair en aviones Boeing no son inversiones en España, ya que el porcentaje de fabricación de estos aparatos en el país es inferior al 3%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El drama de muchos jóvenes con el salario: "Tengo dos trabajos y no llego a final de mes"

Dinero en efectivo

Publicidad

Economía

Ryanair

Duro comunicado de Aena contra Ryanair: "Está guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje"

Oposiciones

Estas son las nuevas oposiciones publicadas en septiembre del 2025

Nuevo parón en la aerolínea irlandesa Ryanair

Ryanair no operará desde de Santiago y cancelará los vuelos a Vigo y Tenerife Norte

Dinero en efectivo
Economía juvenil

El drama de muchos jóvenes con el salario: "Tengo dos trabajos y no llego a final de mes"

El Gobierno condona 83.300 millones de deuda a las comunidades: Andalucía, la más beneficiada
Deuda autonómica

La fórmula que se usa para saber cómo se calcula la condonación de la deuda a cada comunidad

Cursos de formación
Paro

Cursos del SEPE gratis y online en septiembre 2025

Los cursos SEPE gratuitos y online en septiembre ofrecen una oportunidad para mejorar el perfil profesional sin coste alguno.

SEPE: ¿Cuándo se cobra el paro?
Paro

Paro septiembre 2025: qué día se cobra el paro este mes

Muchos beneficiarios se preguntan cuándo se cobra el paro en septiembre. La fecha depende del banco y de si hay adelanto respecto al calendario oficial del SEPE.

estafa a universitarios

La estafa de la matrícula universitaria: los alumnos reciben falsos correos reclamándoles 850 euros

Oficina de empleo

El paro sube en 21.905 personas este mes, aunque sigue en mínimos desde agosto de 2007

Gasolineras en España

Gasolina a 13 céntimos en Valencia: colas kilométricas, ¿el chollo del año?

Publicidad