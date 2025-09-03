Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Almería

Al menos 7 migrantes muertos que iban en pateras en dos playas de Almería

Seis de los cuerpos aparecieron en Carboneras y el séptimo en la playa de Las Salinas de Cabo de Gata.

Rescatan los cad&aacute;veres de siete migrantes que iban a bordo de pateras

Rescatan los cadáveres de siete migrantes que iban a bordo de pateras Europa Press

Publicidad

Luis Alcantud
Publicado:

Las autoridades han rescatado los cadáveres de siete migrantes que iban a bordo en distintas pateras en aguas de Carboneras y Níjar, en Almería. Seis de los cuerpos aparecieron en Carboneras y el séptimo en la playa de Las Salinas de Cabo de Gata.

Así lo ha confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno y de Protección Civil en Carboneras a 'Europa Press'. Los investigadores barajan que los fallecidos en Carboneras irían en una embarcación 'go fast' en las que viajaban otras 26 personas que han llegado por sus medios a la Playa de Los Muertos.

Según los datos recabados, una patera ha alcanzado la playa de Los Muertos alrededor de las 00:30 horas con un número indeterminado de ocupantes. La Guardia Civil interceptó 26 migrantes y ha desplegado patrullas en la zona. El Ayuntamiento de Carboneras ha manifestado a 'EFE' que, a las 08:00 horas, el 112 ha comunicado a Protección Civil la presencia de dos cuerpos flotando frente a la playa de Marinicas, y Salvamento Marítimo ha requerido a Protección Civil de Carboneras que se hiciera cargo del operativo.

Sus equipos han rescatado dos cadáveres en un primer momento y otros cuatro posteriormente, hasta seis cuerpos localizados entre Marinicas, Corral y Los Muertos. Las tareas se han prolongado hasta las 13:00 horas. Los cuerpos de los migrantes han sido trasladados en la embarcación de Protección Civil al puerto pesquero de Carboneras, donde han quedado a disposición judicial, y se ha activado el protocolo forense para su identificación.

Asimismo, en Los Muertos, Emergencias ha recibido en la mañana de este miércoles varias llamadas que apuntaban a la presencia de cuatro hombres procedentes de otra patera en la zona, sin que inicialmente fueran localizados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Noticias de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Pruebas en Atresmedia

Así es el nuevo producto español que promete revolucionar la lucha contra incendios: bloquea el fuego y es 50 veces más eficaz que el agua

Centro de acogida en Hortaleza

La agresión a tres migrantes abre el debate sobre la repatriación de menores: "La legislación evita las repatriaciones masivas"

Rescatan los cadáveres de siete migrantes que iban a bordo de pateras

Al menos 7 migrantes muertos que iban en pateras en dos playas de Almería

Operación antidroga
Lucha contra la droga

Cataluña desbanca a Andalucía como cuna del narcotráfico en España

Cárcel de Morón de la Frontera.
Sucesos

Un interno rompe dos costillas y muerde a un funcionario del centro penitenciario Sevilla II

Prueba de Covid-19
COVID 19

Cinco años después, el COVID persistente sigue sin definición clara y los pacientes denuncian abandono sanitario

La ausencia de una definición común frente a una enfermedad heterogénea y estigmatizada agudiza el sufrimiento de pacientes como Mamerto Moreno, obligados a reinventar su vida mientras reclaman acción científica y apoyo institucional.

La difusión de las imágenes de una cámara de seguridad alerta a unos ladrones
Robo frustrado

La difusión de las imágenes de una cámara de seguridad alerta a unos ladrones que acabaron huyendo en Fuerteventura

La alarma del local frustró el robo en el restaurante ubicado en Caleta de Fuste en Fuerteventura. Las autoridades han dictado una orden de detención porque desde entonces se encuentra en paradero desconocido.

Mochila escolar en un aula

Las mochilas escolares y la mayor amenaza de la salud de nuestros estudiantes: cargan con pesos que llegan a los 11 kilos

Explosivos incautados

Prisión por causar una explosión en un parque de Madrid con una bomba casera de gran potencia

Cordón policial custodiando el domicilio de Alfafar

Buscan a 'El Mexicano', el hombre que huyó tras disparar a un vecino y atrincherarse en Alfafar, Valencia

Publicidad