Al menos 7 migrantes muertos que iban en pateras en dos playas de Almería

Las autoridades han rescatado los cadáveres de siete migrantes que iban a bordo en distintas pateras en aguas de Carboneras y Níjar, en Almería. Seis de los cuerpos aparecieron en Carboneras y el séptimo en la playa de Las Salinas de Cabo de Gata.

Así lo ha confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno y de Protección Civil en Carboneras a 'Europa Press'. Los investigadores barajan que los fallecidos en Carboneras irían en una embarcación 'go fast' en las que viajaban otras 26 personas que han llegado por sus medios a la Playa de Los Muertos.

Según los datos recabados, una patera ha alcanzado la playa de Los Muertos alrededor de las 00:30 horas con un número indeterminado de ocupantes. La Guardia Civil interceptó 26 migrantes y ha desplegado patrullas en la zona. El Ayuntamiento de Carboneras ha manifestado a 'EFE' que, a las 08:00 horas, el 112 ha comunicado a Protección Civil la presencia de dos cuerpos flotando frente a la playa de Marinicas, y Salvamento Marítimo ha requerido a Protección Civil de Carboneras que se hiciera cargo del operativo.

Sus equipos han rescatado dos cadáveres en un primer momento y otros cuatro posteriormente, hasta seis cuerpos localizados entre Marinicas, Corral y Los Muertos. Las tareas se han prolongado hasta las 13:00 horas. Los cuerpos de los migrantes han sido trasladados en la embarcación de Protección Civil al puerto pesquero de Carboneras, donde han quedado a disposición judicial, y se ha activado el protocolo forense para su identificación.

Asimismo, en Los Muertos, Emergencias ha recibido en la mañana de este miércoles varias llamadas que apuntaban a la presencia de cuatro hombres procedentes de otra patera en la zona, sin que inicialmente fueran localizados.

