La jueza de la DANA denuncia ser víctima de una campaña "difamatoria" y de un "un machismo atroz"

La jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha expresado su preocupación por lo que considera una campaña "difamatoria" que refleja un "machismo atroz" por parte de las defensas y ciertos medios.

Critica al abogado José María Bueno, que defiende al ex secretario autonómico de Emergencias, su petición de investigar la posible injerencia de su marido, que también es juez. Además, ha decidido abrir una pieza separada para evaluar una posible sanción relacionada con el escrito en el que se pedían nuevas citaciones e información sobre esos interrogatorios. En un auto, la jueza del TSJCV denuncia una campaña difamatoria contra ella desde el inicio de la causa, que califica de "machista".

"Sucesivas informaciones periodísticas me han denigrado como juez y como mujer. Dichos artículos albergan, en el apartado destinado a comentarios, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta juez de instrucción y hacia mi marido (...) Hay que recordar a los letrados que uno de los fundamentos del Estado de Derecho es la independencia e inamovilidad de jueces y magistrados", añade. En relación a las solicitudes de pruebas: "Pretenden acreditar que el procedimiento es dirigido por mi esposo, que dirige interrogatorios y dicta resoluciones".

Así, considera que el letrado Bueno busca convertir el proceso en el lugar "no donde se investiguen los homicidios y lesiones imprudentes, sino donde se me investigue a mí y por supuesto a mi marido. Una deriva aberrante del procedimiento que se acepta sin complejos".

La jueza acusa al abogado de Argüeso de difundir fotogramas falsos y grabar incluso a su hija menor, lo que considera "repugnante". Recuerda que ya anuló la personación de Manos Limpias por la doble representación de José María Bueno y que la querella por prevaricación del sindicato fue desestimada por el TSJCV.

