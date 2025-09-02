Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

DANA

La jueza de la DANA denuncia ser víctima de una campaña "difamatoria" y de un "un machismo atroz"

La jueza ordena la apertura de una pieza separada dirigida a valorar una sanción al abogado por el contenido del escrito.

magen de la semana pasada de los juzgados de Catarroja

magen de la semana pasada de los juzgados de CatarrojaEFE

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

La jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha expresado su preocupación por lo que considera una campaña "difamatoria" que refleja un "machismo atroz" por parte de las defensas y ciertos medios.

Critica al abogado José María Bueno, que defiende al ex secretario autonómico de Emergencias, su petición de investigar la posible injerencia de su marido, que también es juez. Además, ha decidido abrir una pieza separada para evaluar una posible sanción relacionada con el escrito en el que se pedían nuevas citaciones e información sobre esos interrogatorios. En un auto, la jueza del TSJCV denuncia una campaña difamatoria contra ella desde el inicio de la causa, que califica de "machista".

"Sucesivas informaciones periodísticas me han denigrado como juez y como mujer. Dichos artículos albergan, en el apartado destinado a comentarios, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta juez de instrucción y hacia mi marido (...) Hay que recordar a los letrados que uno de los fundamentos del Estado de Derecho es la independencia e inamovilidad de jueces y magistrados", añade. En relación a las solicitudes de pruebas: "Pretenden acreditar que el procedimiento es dirigido por mi esposo, que dirige interrogatorios y dicta resoluciones".

Así, considera que el letrado Bueno busca convertir el proceso en el lugar "no donde se investiguen los homicidios y lesiones imprudentes, sino donde se me investigue a mí y por supuesto a mi marido. Una deriva aberrante del procedimiento que se acepta sin complejos".

La jueza acusa al abogado de Argüeso de difundir fotogramas falsos y grabar incluso a su hija menor, lo que considera "repugnante". Recuerda que ya anuló la personación de Manos Limpias por la doble representación de José María Bueno y que la querella por prevaricación del sindicato fue desestimada por el TSJCV.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Salvador Illa da un giro histórico en su postura y anuncia una reunión con Puigdemont en Bruselas tras años de rechazo

Salvador Illa y Carles Puigdemont

Publicidad

España

magen de la semana pasada de los juzgados de Catarroja

La jueza de la DANA denuncia ser víctima de una campaña "difamatoria" y de un "un machismo atroz"

Pedro Sánchez y Salvador Illa

Sánchez desvincula los Presupuestos de la reunión de Illa y Puigdemont y lo enmarca en su "política de diálogo"

Consejo de Ministros, deuda

El Consejo de Ministros aprueba la quita de deuda a las Comunidades Autónomas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
PARTIDO POPULAR

Feijóo carga contra Pedro Sánchez por "descalificar" a los jueces: "Es ya un peligro para España"

Rajoy y Aznar no coincidirán en la campaña electoral
ASÍ LO CONTAMOS

Mariano Rajoy y el relevo de Aznar: La elección del candidato del PP para las elecciones generales de 2004

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa
PEDRO SÁNCHEZ

Pedro Sánchez sobre las causas abiertas contra su entorno: "Hay jueces haciendo política"

El presidente del Gobierno concede una entrevista en un momento convulso en el que hace frente a la gestión de incendios, la falta de aprobación de los presupuestos de estado, el caso Begoña, el de Koldo y el de su hermano.

El principal objetivo del Gobierno: conseguir votos para aprobar los Presupuestos
Presupuestos Generales del Estado

Los Presupuestos: el principal objetivo del Gobierno en este arranque del curso político

Con apenas un mes de plazo para presentar los Presupuestos Generales del Estado, Moncloa depende de nuevo del apoyo de Carles Puigdemont.

Leire Díez en unas declaraciones

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ordena analizar el pendrive de Leire Díez

Tribunal Supremo

Del Fiscal General al ‘caso Montoro’: arranca intenso curso judicial

Salvador Illa cambia de opinión y se reunirá con Carles Puigdemont

Salvador Illa da un giro histórico en su postura y anuncia una reunión con Puigdemont en Bruselas tras años de rechazo

Publicidad