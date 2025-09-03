Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ryanair no operará desde de Santiago y cancelará los vuelos a Vigo y Tenerife Norte

Ryanair reduce su capacidad en en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias este invierno.

Nuevo par&oacute;n en la aerol&iacute;nea irlandesa Ryanair

Nuevo parón en la aerolínea irlandesa Ryanair EFE

Rosario Miñano
Publicado:

La aerolínea Ryanair anuncia cambios en la compañía aérea, una reestructuración que afectará especialmente a Galicia y Tenerife. Mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez. Estos aeropuertos ya han estado cerrados este verano y ahora también cerrará su base de dos aviones en Santiago, lo que supone una pérdida de inversión a la región de 200 millones de dólares (171 millones de euros aproximadamente).

Pero hay más cambios y novedades: suspende su capacidad en los aeropuertos regionales en un 41%, con 600.000 plazas menos. También reduce la capacidad en Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%) y reduce 400.000 plazas (-10%) a las Islas Canarias. Y cancela los vuelos a Vigo a partir de enero y a Tenerife Norte a partir del verano, es decir, se cancela 36 conexiones directas entre la Península y las Canarias. Eso supone que se desviarán dos millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia y Albania.

Este recorte se debe a la subida del 6,62% de las tasas aeroportuarias por parte de AENA, según explica la compañía de origen irlandés. Las decisiones anunciadas este miércoles se engloban en el plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias este invierno, lo que supondrá la pérdida de un millón de plazas en invierno (dos millones anuales) "debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena".

"Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas", dice el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson.

Los recortes perjudicarán especialmente a los aeropuertos vulnerables y conducirán a "una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional ya que muchas rutas serán económica inviables", afirma Wilson.

Ryanairreclama a la Comisión Nacional Mercados y Competencia (CNMC) y al Gobierno que rechacen los "excesivos aumentos de las tasas" y las congelen con el fin de "proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo".

