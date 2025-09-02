Dónde han caído los 64 millones de Euromillones, el premio de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 2 de septiembre de 2025

Este martes 2 de septiembre se han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 2 de septiembre de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 05 12 13 42 44 45 siendo el número complementario 15 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 113 de SEVILLA, situada en C.C. Los Arcos, Avenida de Andalucía s/n Loc. B-4.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 7.260 de MÉRIDA (Badajoz) en el nº 50.555 de TORRE DE BENAGALBÓN (Málaga), y en el nº 53.910 de MULA (Murcia).

Euromillones

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 2 de septiembre de 2025, que cuenta con un bote de 64.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 13 30 31 32 36, siendo las estrellas el 1 y el 12. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el SRD53858 premiado con 1 millón de euros.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 2 de septiembre de 2025, es el 05194. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 038 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 2 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 3 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com