Barones del PP elogian a Page por criticar la financiación singular de Cataluña: "Habla con sinceridad y valentía"

El Palacio de La Magdalena, en Santander, ha reunido este miércoles a los presidentes autonómicos de Andalucía, Juanma Moreno. Galicia, Alfonso Rueda. y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre otros dirigentes. En este encuentro, el presidente socialista manchego se ha mostrado contrario a la financiación singular de Cataluña, un posicionamiento que ha recibido elogios de los barones del Partido Popular.

"Habla con mucha sinceridad y valentía", ha destacado Alfonso Rueda. En la misma línea, Juanma Moreno ha subrayado que "aunque milite en otro partido, Emiliano siempre se ha caracterizado por buscar puentes de encuentro".

Debate por la condonación de la deuda

El otro gran tema de la jornada ha sido la condonación parcial de la deuda autonómica aprobada por el Gobierno central. Los presidentes del PP han reiterado su rechazo a acogerse a la medida, recordando que se trata de una decisión voluntaria de cada comunidad. Actualmente, solo Castilla-La Mancha y Asturias se han mostrado a favor, mientras que la mayoría de regiones gobernadas por el PP mantienen su negativa.

Críticas al Gobierno central

Los dirigentes populares cuestionan además el planteamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusan de "mentir" sobre el destino de los fondos liberados. "Sabe que eso no es verdad. La propia IDEF ha dicho que ese dinero no se podría gastar en eso", ha señalado el presidente gallego Alfonso Rueda.

En la misma línea, la presidenta cántabra María José Sáenz de Buruaga ha calificado la medida de "trampa" y ha afirmado que "ni es la solución ni lo hemos pedido". Juanma Moreno, por su parte, ha recalcado que los intereses condonados "no se pueden utilizar para gasto social", en contra de lo defendido por el Gobierno.

