Trump asegura haber matado a once "terroristas" tras atacar una embarcación con drogas procedente de Venezuela

El Ejército de Estados Unidos ataca una embarcación procedente de Venezuela ataque en aguas del Caribe que, según las autoridades, iba con un cargamento de drogas. El presidente estadounidense anuncia haber matado a once "terroristas en acción" que estaban a bordo.

"Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas", ha explicado Trump en declaraciones desde el Despacho Oval. "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos", añade en la red social Truth Social, donde ha publicado un vídeo del momento del bombardeo. Además, aclara también que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses "ha resultado herido".

El presidente Trump asegura que el ataque "contra narcoterroristas del Tren de Aragua" (sus identidades no han sido desveladas) se produjo en "aguas internacionales" cuanto la embarcación trataba de transportar drogas a EE.UU.

El Tren de Aragua es una banda venezolana considerada como una organización terrorista extranjera por el país norteamericano: "Opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental".

EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas.

El ataque también ha sido confirmado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha asegurado que el barco estaba "siendo operado por una organización narcoterrorista" sancionada por Washington.

Maduro denuncia el ataque de EEUU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha reaccionado al ataque y lo achaca a que la Administración de Donald Trump quiere el "petróleo venezolano gratis". "Venezuela no es una amenaza", asegura. "El imperialismo nos ataca (...) porque inventan un relato que nadie les cree".

También advierte de que su país se enfrenta a la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y que se declararía "en armas" si "fuera agredida".

"Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas, pero ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos, les pertenece a ustedes ese petróleo, (...) esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela", ha declarado Maduro.

Además, el presidente de Venezuela cree que el ataque de Washington se debe a "una segunda riqueza que es más poderosa que cualquier otra, y es el Proyecto de Simón Bolívar, el Proyecto Revolucionario del Socialismo del siglo XXI".

