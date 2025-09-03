El sorprendente motivo por el que se ha retrasado la autopsia de Matilde Muñoz, la española asesinada en Indonesia

La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada el 2 de julio en Lombok (Indonesia), se retrasa a este jueves. En un principio se iba a practicar hoy, pero la falta de medios lo complica. Solo hay un médico forense disponible en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenecen 403 islas (con una población de 5,7 millones de habitantes), entre ellas Lombok.

"Solo hay un médico forense, el doctor Arfi, y no está aquí", asegura a 'EFE' Mike Wijayanti Johar, directora interina del Hospital Bhayangkara Mataram de Lombok. Está previsto que el número de facultativos especializados en la materia se amplíe porque hay seis estudiantes formándosecomo forenses, afirma Hamzi Fikri, director del departamento de Salud de Nusa Tenggara Occidental.

La autopsia podría demorarse hasta 4 horas

La autopsia revelará cómo murió la española Matilde Muñoz. Será realizada el jueves y podría demorarse hasta 4 horas. De momento, solo se prevé ese examen forense. "La información actual es que solo se llevará a cabo la autopsia en Lombok", informó Wijayanti al ser preguntada si podría realizarse otro examen forense en España.

La familia de la víctima estaría considerando su cremación, según fuentes cercanas al caso.

El caso de Matilde Muñoz

En la madrugada del domingo, La comisaría de Lombok Occidental emitió un comunicado en el que informaba de la detención de los dos hombres que querían robar las pertenencias de la española, que habría sido "asfixiada" hasta la muerte por los detenidos que entraron por la ventana de su habitación.

La investigación policial revela que Muñoz habría sido asesinada el 2 de julio por dos hombres, uno de ellos trabajador del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba. El cuerpo se encontró semanas después enterrado en una playa cercana al alojamiento y lo que ocurrió con el cadáver durante esos meses es aún una incógnita. El sábado 30 de agosto la Policía de Lombok confirmó el hallazgo del cadáver en una playa de Senggigi.

Los dos detenidos por el presunto asesinato premeditado se encuentran aislados en una celda de la comisaría de Lombok Occidental. Allí pasarán 15 días en aislamiento y no pueden comunicarse con otros presos.

La española, nacida en Ferrol (A Coruña), había llegado a Lombok en junio, y sus seres queridos en España alertaron de su desaparición cuando dejaron de tener noticias de ella a finales de ese mes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com