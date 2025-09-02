Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Cataluña

Salvador Illa se reúne con Carles Puigdemont en Bruselas en la cuenta atrás hacia los Presupuestos

Es el primer encuentro entre ambos desde que Salvador Illa asumió el cargo de presidente en Cataluña. El lugar acordado ha sido la delegación de la Generalitat de Bruselas.

Carles Puigdemont se re&uacute;ne con Salvador Illa en Bruselas

Carles Puigdemont se reúne con Salvador Illa en BruselasAntena 3 Noticias

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y el que fue presidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, se han reunido por primera vez este martes desde que el líder socialista entró en la presidencia, en agosto de 2024. La reunión se ha iniciado a las 16:15 en la delegación de la Generalitat de Bruselas, donde Puigdemont ha acudido a pie diez minutos antes de la hora acordada. Allí ya le esperaba Illa, que había llegado una hora antes en coche. La conversación entre ambos se ha prolongado durante 1 hora y media.

Según informa EFE, ninguno de los dos ha hablado con la prensa que esperaba en la puerta, y tampoco lo han hecho una vez finalizada la reunión. Fuentes del Govern explican que el encuentro se habría pactado a través de la dirección de la oficina de expresident de Puigdemont, quienes mostraron total predisposición.

13 meses desde el último encuentro

Con esta cita el líder socialista ha querido enviar un mensaje de "diálogo" que entiende como el "motor" de la democracia, según avanzó este lunes en una entrevista a Catalunya Ràdio y TV3. Más de un año después de su investidura y del día en el que Puigdemont reapareció en Barcelona y volvió a huir a Bélgica sin llegar a entrar en el Parlamento catalán, Illa culmina la ronda de reuniones que inició desde entonces con los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Más, Quim Torra y Pere Aragonès.

Esta reunión se produce en el contexto de la reciente aprobación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional, algo que no ha podido disfrutar Puigdemont porque el Tribunal Supremo excluye de la norma el delito de malversación. Para Junts, según dijo ayer el secretario general, Jordi Turull, el encuentro "llega muy tarde".

Águeda Micó, diputada de Compromís, ha asegurado que esta reunión "está dentro de la normalidad institucional", y "tiene todo el sentido del mundo que el presidente de uno de los partidos con presencia en el Parlament se reúna con el president de la Generalitat". Con respecto a la posibilidad de una próxima reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el expresident, Micó ha asegurado que "vería normal que lo hiciera el presidente del Estado". La diputada confía en que a raíz de estos encuentros "haya acuerdos".

Sin fecha para la reunión entre Sánchez y Puigdemont

El eventual encuentro entre Sánchez y Puigdemont está generando mucha expectación. Desde el Gobierno, han afirmado que se producirá "con absoluta normalidad", pero evitan ofrecer más información con respecto a la fecha.

En la rueda de prensa realizada tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno Pilar Alegría, evitaba precisar este martes cualquier calendario, subrayando que, cuando llegue el momento se le trasladará a la opinión pública: "cuando esa reunión y ese encuentro se formalice y se vaya a producir se informará con toda la normalidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Feijóo carga contra Pedro Sánchez por "descalificar" a los jueces: "Es ya un peligro para España"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

Publicidad

España

Pedro Sánchez

El Congreso acepta la propuesta del PSOE y no habrá pleno el 11 de septiembre por la Diada de Cataluña

Centro de Primera Acogida de Hortaleza

La Delegación del Gobierno prohíbe la protesta de Vox ante el centro de Hortaleza por "riesgo elevado" y posible delito de odio

Carles Puigdemont se reúne con Salvador Illa en Bruselas

Salvador Illa se reúne con Carles Puigdemont en Bruselas en la cuenta atrás hacia los Presupuestos

magen de la semana pasada de los juzgados de Catarroja
DANA

La jueza de la DANA denuncia ser víctima de una campaña "difamatoria" y de un "un machismo atroz"

Pedro Sánchez y Salvador Illa
POLÍTICA

Sánchez desvincula los Presupuestos de la reunión de Illa y Puigdemont y lo enmarca en su "política de diálogo"

Consejo de Ministros, deuda
Deuda CCAA

El Consejo de Ministros aprueba la quita de deuda a las Comunidades Autónomas

Este martes, el primer Consejo de Ministros del recién estrenado curso político tras las vacaciones de verano da luz verde a la medida acrordada con Esquerra Republicana de Catalunya. La condonación de la deuda asciende hasta los 85.000 millones de euros.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
PARTIDO POPULAR

Feijóo carga contra Pedro Sánchez por "descalificar" a los jueces: "Es ya un peligro para España"

El líder del PP acusa a Sánchez de "declarar la guerra" a los jueces tras sus declaraciones durante la entrevista en la televisión pública.

Rajoy y Aznar no coincidirán en la campaña electoral

Mariano Rajoy y el relevo de Aznar: La elección del candidato del PP para las elecciones generales de 2004

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa

Pedro Sánchez sobre las causas abiertas contra su entorno: "Hay jueces haciendo política"

El principal objetivo del Gobierno: conseguir votos para aprobar los Presupuestos

Los Presupuestos: el principal objetivo del Gobierno en este arranque del curso político

Publicidad