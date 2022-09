Feijóo, sobre el debate con Sánchez: "Pensé durante una hora que yo era el presidente y que el jefe de la oposición era un faltón"

Más información Los 10 titulares que ha dejado Núñez Feijóo en su entrevista con Susanna Griso en Espejo Público

El primer encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha sido un duro cruce de acusaciones en el que el presidente del PP trató de buscar un acuerdo con Sánchez, sin éxito alguno. El presidente del Ejecutivo le acusó de no llevar a cabo ninguna propuesta, pese a que Feijóo le propuso rebajar los impuestos, buscar una alianza si rompía con Podemos y Bildu, y dar más ayudas a las familias.

Este miércoles, pasadas apenas 24 horas desde que tuvo lugar el debate en el Senado, Alberto Núñez Feijóo ha hablado en 'Espejo Público', resaltando ante Susanna Griso lo que para él fue un debate estéril, en el que, a su juicio, Sánchez desaprovechó más de una oportunidad para llegar a acuerdos con él: "Pensé que él me iba a trasladar su plan y no me ha traído ninguno". Por otro lado, ha indicado que cree que "se arrepiente más el presidente" sobre la celebración del debate que él mismo.

Feijóo ha querido recordar que tres medidas aprobadas por el Gobierno ya las había solicitado el PP anteriormente: "Las tres cuestiones que el Gobierno ha aceptado fueron propuestas por el PP". Dichas medidas eran una rebaja del IVA del gas, una rebaja del IVA de la luz y un tope al gas en las centrales de cogeneración, algo que el líder del PP ya solicitó en el mes de abril, cuando fue nombrado presidente de los populares: "En el mes de abril le propusimos por escrito rebajar el IVA del gas y la luz al 5%".

Feijóo rechaza prescindir de la energía nuclear

Otro aspecto que Feijóo ha resaltado ha sido que "no se puede prescindir de la energía nuclear" porque esta supone "un 20%" del total de la energía que se produce en España. Carga contra Sánchez por su manera de tratar el asunto energético y considera que ""en España, para ellos, la energía es pura ideología y poca tecnología". Además, le echa en cara que arremeta contra Galicia, comunidad autónoma que él presidió desde abril de 2009 hasta mayo de 2022: "El presidente sabe de Galicia tanto como de energía: de Galicia, nada, y de energía muy poco".

En referencia a su mandato durante cuatro legislaturas en Galicia, Feijóo ha comparado su situación con la vivida en el Senado, señalado que "yo he sido presidente de Galicia durante 13 años. A mí no se me ocurre dedicar una comparecencia exclusivamente a la oposición", y añadiendo que "quedó claro durante casi una hora que el presidente se convirtió en jefe de la oposición, bastante bronco y bastante nervioso y el jefe de la oposición fue objeto del ataque más furibundo de un presidente", y añadiendo que "ayer pensé durante una hora que yo era el presidente y que el jefe de la oposición era un faltón".

Echa en cara su tono a Pedro Sánchez, diciendo que "no sé si lo que pretende el presidente es ocupar el espacio electoral de Podemos". Ha recordado que Rusia sigue siendo un proveedor energético prioritario para España, diciendo que somos "el país que más licuado está comprando a Rusia en todo el mundo". Se ha deshecho en elogios al actual Gobierno de Galicia, donde gobierna ahora el hombre que fue su vicepresidente durante una década, Alfonso Rueda, e indicando que "el 80% de los niños de Galicia tiene libros de texto gratis".