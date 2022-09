El esperado encuentro entre Gobierno y oposición en el Senado no ha dejado indiferente a nadie. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han visto las caras en un duelo dialéctico marcado por las enormes diferencias que les separan a unos y a otros. Mientras Sánchez se aferra a su alianza con Unidas Podemos y los independentistas, el líder del PP le ha propuesto que rompa con sus socios si quiere llegar a diferentes acuerdos con los 'populares'.

Sánchez ha mantenido un tono duro, acusando de "mala fe" a Feijóo, al mismo tiempo que aseguraba que había llegado a ser presidente del Partido Popular por "las grandes empresas". A Feijóo no le hizo la más mínima gracia aquel comentario, asegurando que era todo un insulto hacia su persona. Por otro lado, el presidente del Gobierno dijo que no habrá los cortes de energía "que jalean la derecha y los medios de comunicación", mostrándose optimista.

Feijóo no lo vio así, dado que no comprendía ese optimismo a la vez que Sánchez hablaba de "prepararse para lo peor". El líder del PP trató de mostrar un perfil de cooperación, tendiendo su mano a Sánchez para el último año de la legislatura si a cambio rompe con Unidas Podemos y Bildu. A pesar de la intención de Feijóo de buscar un acuerdo, Sánchez le echó en cara no llevar "ninguna propuesta". La posibilidad de un acuerdo parece casi imposible.

Por ello, podemos preguntarnos: ¿quién ha sido el ganador del debate? La directora de Sigma Dos, Rosa María Díaz, ha hablado en directo con Manu Sánchez, señalando que "este fue un primer encuentro, pero todavía queda bastante tiempo". No obstante, señala que "en la próxima encuesta, se verá cómo ha impactado". Indica que "quien más se juega a día de hoy es Pedro Sánchez", resaltando que "para casi un 50 % de los 1.000 entrevistados por Sigma Dos ha ganado Pedro Sánchez, mientras que para un 50,1 % ha ganado Feijóo", lo cual resalta un empate técnico. En la valoración de los líderes, más igualdad: Sánchez obtiene un 5,4 sobre 10, mientras Feijóo logra un 5,2.

Inicio de un curso político clave

El primer encuentro entre Sánchez y Feijóo no arroja la esperanza de tener un curso político tranquilo antes de unas elecciones autonómicas y municipales que serán claves en la lucha por la Moncloa. Aunque el PP lidera los sondeos con solvencia, trata de no confiar demasiado. El PSOE, por su parte, busca la manera de salir adelante ante unas encuestas que no le son nada favorables, muy especialmente después del importante batacazo en Andalucía, uno de sus feudos históricos.

PP y PSOE se atribuyen la victoria en este primer 'cara a cara' de sus respectivos líderes, aunque, como es evidente, ninguno va a reconocer que el otro fue superior. La única victoria que se podrá llegar a atribuir será la que llegue en las próximas elecciones, y donde los españoles hablarán, no solo por este debate, sino en lo que será una valoración de esta legislatura, una de las más convulsas y fraccionadas que se recuerdan en la historia de la democracia.