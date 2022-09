Feijóo ofrece a Sánchez romper con sus socios y apoyarse en el PP lo que resta de legislatura: "No están a la altura"

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha empezado un curso político marcado por las próximas elecciones autonómicas.

Entre los temas que se han tratado, la situación económica y energética son dos de los pilares fundamentales. Se trata del segundo debate parlamentario entre los líderes, donde se puede contestar uno por uno o en bloque, y que cuenta con tiempo ilimitado, mientras que los portavoces de la oposición tienen 20 minutos, 15 de intervención y 5 de réplica, salvo el Mixto, con 18 minutos en primera ronda y 6 en segunda.

Feijóo ha comenzado su intervención refiriéndose a los altos precios: "Comparto la inquietud con el suministro energético, pero me preocupa más el precio que pagamos por la energía y por todo. Así como cuestiones graves que no entiendo como no tiene más presentes, como las consecuencias que la inflación está teniendo en la actividad industrial de los trabajadores españoles. Ha cerrado la única fábrica de aluminio primario de España, en Lugo, los productores de acero anuncian ERTES en Asturias y en Cádiz o que la cerámica del mediterráneo, en Castellón, que tampoco puede seguir trabajando".

Feijóo ha proseguido indicando que "estamos muy bien señor Sánchez, tenemos el doble de paro que la media de la Unión Europea. ¿Quién le puede escuchar a usted con rigor si se refiere a que estamos creciendo más que nadie, y hemos crecido menos que nadie?". Y ha acabado con rotundidad con un "somos el último en la cola de Europa", entre los aplausos de los miembros de su partido.

Ha seguido comentando la gran problemática que supone la subida de los precios: "Usted ha referido que estamos a principios de septiembre, y la mayoría de familias españolas ya ha agotado su nómina de septiembre la primera semana del mes". “Después de abonar las facturas y recibos de los supermercados, gasolineras, tiendas de libros y de ropa para sus hijos, las hipotecas y gastos de su pequeño negocio ahora tiemblan ante cualquier imprevisto y hay quien ahora quiere acercarse a la gente, y pues así está mucha gente señor Sánchez”.

Y justo antes de esto ha mencionado la deuda pública de España donde ha hecho alusión a palabras del presidente donde dice que “vamos a poner todos los recursos del gobierno a su disposición y no. La deuda pública no es un recurso del Gobierno es un recurso de los españoles, y usted ha endeudado el doble a los españoles que la media de la unión europea. Para todo esto señoría he pedido la comparecencia”.

La gran inflación

En relación al continuo vaivén sobre la inflación, el líder del PP ha expresado que “me temo por ello que nadie más que el Gobierno ha celebrado que la inflación interanual de agosto llegue al 10,4%, y saben por qué? Porque desde noviembre del 2020 los precios se han disparado en España hasta el 13% y desde la misma fecha la energía ha subido un 85%” esta es la realidad que viven los ciudadanos y muchos se preguntan hasta cuando, por eso señor Sánchez le pregunto, afirma que el año que viene volveremos a niveles normales de inflación, ¿qué inflación considera usted normal? Lo digo porque nos ha dicho que va a ser el 3% para el próximo año, pero es que, en el mes de julio, en el debate del Estado de la Nación nos dijo que la inflación sería del seis y medio y ahora que será del 8%. Comprenderá entonces que los ciudadanos queramos saber la verdad”.

Y entre aplausos de sus compañeros de partido ha concluido el tema de la inflación haciendo alusión a las constantes críticas del Gobierno central: “Una inflación de dos dígitos tres meses seguidos, respuesta: Feijóo es Trump. La luz más cara de la historia en agosto, respuesta: Feijóo es un ignorante. Mal junio, mal julio y mal agosto en empleo, respuesta: Feijóo es un catastrofista. No es que me ofendan, sus improperios dicen más de ustedes que de mí, pero es que mientras los ministros insultan, están descuidando sus funciones, y creo que los españoles no se lo merecen”.

Sánchez, cambie de aliados de Gobierno

"Inversamente proporcional a esta agresividad está la docilidad con la que usted cede ante formaciones que sostienen a este actual gobierno. No importa lo que pidan, cualquier cosa es posible, ya sabemos ahora que con Podemos en el gobierno se puede dormir tranquilamente, pero muchos ciudadanos tenemos una curiosidad, ¿con Bildu también?". De esta manera ha hablado Feijóo sobre los socios de Gobierno del Partido Socialista.

Y por ello, instó este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a poner un punto final a su alianza parlamentaria con el bloque de investidura y buscar "apoyo para acabar esta legislatura en el partido que encarna la alternativa", es decir, el PP. En su turno de réplica durante su cara a cara con Sánchez en el Senado, Feijóo hizo este ofrecimiento a la par que urgió al jefe del Ejecutivo romper con sus socios parlamentarios y cesar a los ministros “que no ha nombrado” o que “no están a la altura del momento crítico que sufre España”.

El gallego recordó también que desde el PP se ha tendido a La Moncloa hasta en cinco pactos de Estado hasta ahora y que Sánchez “ni siquiera” los ha tenido “en cuenta” o los ha valorado. “Su ‘no es no’ es el único principio inmutable desde que debutó en política”, afirmó Feijóo. “En cambio, el PP sí le ha apoyado en medidas que consideramos adecuadas. Nadie se equivoca siempre, ni siquiera usted”, prosiguió el presidente de los populares.

“Nadie en España cree que es más constructivo Bildu que el PP. Nadie en España cree que es más fácil una mesa de diálogo con Esquerra Republicana de Cataluña que con el PP. Nadie en España cree que vaya a proponer más ocurrencias el PP que Podemos. Por tanto, usted gobierna cómo gobierna y con quien quiere”, añadió. Tras esta exposición de hechos, Feijóo opinó que nuestro país “no merece un gobierno volátil” y “sobredimensionado” que “pide sacrificios a los españoles, pero no hace ninguno”, ni tampoco un ejecutivo “sometido”.

Y concluyó refiriéndose al PSOE que “no se confundan ustedes. Nunca seremos socios parlamentarios permanente, pero siempre, siempre, siempre seremos aliados de nuestro país. España es nuestro objetivo y esa es la principal diferencia entre usted y yo. Usted nunca estará dispuesto a desgastarse en el tiempo que le queda en el Gobierno. Yo sí estoy dispuesto a desgastarme en el lugar que me pongan los ciudadanos”.

A sus socios no les importa que vaya bien España ha comunicado Feijóo, “Esquerra Republicana de Cataluña, “la gobernabilidad de España nos importa un comino”. EH Bildu, “esta legislatura es una oportunidad y queremos agotarla al máximo”. Desconfíe de las propuestas que le hacen sus socios, y confíe un poco más en un partido que no tiene más objetivo que España”.

"Me dicen que es imposible, me insultan" y luego lo hacen

"Pido en abril bajar el IVA de la luz, me dicen que es imposible y los ministros me insultan. Meses después se bajan. El mismo camino siguieron otras propuestas como bajar el IVA del gas, o las ayudas a los más vulnerables. Me dicen que es imposible, me insultan y ahora se bajan".

Señor Sánchez, las medidas que propongo pueden ser acertadas o no, lo que no pueden ser es las dos cosas. Por eso me planteo si sus 'volantazos' son fruto de la improvisación, de la falta de rumbo o de las encuestas No sé cuál de las tres es más grave”.

Y su última respuesta fue señalada al “durísimo otoño que se viene”, al que tal y como ha indicado “hay que darle la vuelta a la situación, pero no de forma equivocada”.

"Hablar de como se gobierna Galicia, me he divertido con intensidad"

"Venir aquí a hablar de cómo se gobierna Galicia, hombre, honradamente me he divertido con intensidad. No se lo oculto. Pero después de cuatro mayorías absolutas, la secretaría general del Partido Socialista ha conseguido algo importantísimo en Galicia, quedar la última fuerza parlamentaria en las últimas elecciones autonómicas”. Realmente ha dado usted todo un recital de cómo se gobierna en Galicia”. Esto es lo que ha contestado Alberto Núñez Feijóo a Sánchez cuando ha hablado de la gobernabilidad de la comunidad gallega, donde el líder del PP ha pasado toda su vida política al frente del partido mayoritario en la región.

“Lo que pasa que a usted no le pasan los datos adecuadamente desde Hacienda, porque allí saben perfectamente que Galicia es la comunidad autónoma que menos ha incrementado la deuda pública de España desde el año 2009. Le pasan una ficha y no la contrasta”.

"Usted no manda ni en su propio Gobierno"

El líder gallego ha recordado al presidente del Gobierno que “usted ganó unas elecciones diciendo que no gobernaría con Podemos ni pactando con Bildu. Un dictador manda sobre todo un pueblo y usted no manda ni sobre su propio Gobierno. Usted es un mal presidente en sus últimos momentos. Eso no es un insulto, es una crónica".

Por lo que ha pedido "un poco de humildad" a Sánchez ya que "tendría que hablar del pufo que dejaron con el Gobierno de Zapatero, con 29.000 millones de euros sin pagar de los que todavía debemos 12.000".

"Decir que a mí me han puesto las empresas es un insulto a la democracia española a todos los militantes y simpatizantes del PP"" pero “creo que no es justo lo que usted ha dicho sobre los jueces. Decir que se dejan presionar, que el CGPJ, el Supremo y el Constitucional se están dejando presionar por un partido político es lamentable"

“Usted no ha entendido, yo venía aquí a hacer un debate serio, sosegado y sereno y lamento que haya seguido la estrategia de la descalificación. Ahora entiendo por qué me han insultado", ha recalcado. "Los españoles se merecen una política mejor”

Sánchez copia otra medida del PP

El presidente del Gobierno ha evitado dirigirse a Feijóo en el Senado, pero ha hecho un anuncio durante su intervención. El Gobierno va a permitir a la industria electrointensiva (aquellas que tienen un gran consumo energético) acogerse al tope del precio del gas, como propuso el PP la semana pasada.

Además, el secretario del PP ha pedido de nuevo prolongar la vida útil de las centrales nucleares. "No tengo interés que a España le vaya mal, porque si fuera así no le haría ninguna propuesta", ha recalcado, para luego criticar a ERC y Bildu como apoyos del Gobierno.