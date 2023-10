Feijóo carga contra Sánchez: "Que no nos diga que se hace por España lo que se hace contra España"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que a la izquierda constitucionalista "ya no la conoce ni la madre que la parió" y que está a punto de ser eliminada de la faz del PSOE, debe de unirse a nosotros". Así se ha referido en un acto celebrado en Málaga después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haya defendido la necesidad de aprobar una amnistía en Cataluña.

"Esta izquierda constitucionalista que ya no la conoce ni la madre que la parió, esta izquierda constitucionalista que está a punto de ser eliminada de la faz del Partido Socialista Obrero Español debe unirse a nosotros para decir, oye si quieres hacer esto -la amnistía- en contra de las urnas, convoca las urnas y vamos a votar otra vez", ha señalado

"No hay virtud en nada de lo que dijo ayer, solo hay interés"

Feijóo ha participado, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto del partido en Málaga contra la amnistía. El líder del PP ha acusado a Sánchez de hacer "de su necesidad un problema para todos los españoles. No hay virtud en nada de lo que dijo ayer, solo hay interés".

Asimismo, ha querido reivindicar que la amnistía "no persigue la reconciliación". "No hay reconciliación si quien incumplió la ley dice que lo volverá a hacer", ha dicho. Para Feijóo, "cuando los que cumplimos la ley tenemos que pedir perdón y los que la incumplen dicen que volverán a hacerlo, eso no es una amnistía".

"Cuanto más traten de engañarnos más verdades van a tener que escuchar"

"Que no nos tomen el pelo, que no nos digan que se hace por España lo que se hace contra España", manifestó. Feijóo reiteró que "si hay que elegir entre ser presidente o tener el apoyo de los españoles me quedo con tener el apoyo de los españoles". En este sentido, indicó que en el PP "no vamos a abandonar los principios por un cargo, simplemente por un interés personal", porque en la España constitucional "nadie es más que nadie, por muy presidente que quiera ser, por muy decisivo que sea un puñado de votos en el Congreso".

Feijóo ha querido recordar que, aunque hubiera una mayoría parlamentaria partidaria de esa amnistía, eso "no tiene ningún reflejo" en la mayoría social porque solo el 5% de los españoles votó a formaciones independentistas en julio. "Está votada, hemos dicho que no y nadie puede obligarnos a hacer lo contrario de lo que hemos decidido", argumentó.