Al menos 600 muertos y 2.000 heridos tras un terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Al menos 600 personas han muerto y unos 2.000 heridos tras un terremoto de magnitud 6 que se ha producido este domingo el este de Afganistán. Las autoridades temen que el balance aumente a medida que se accede a las zonas más remotas.

Los terremotos se sintieron con fuerza en las provincias orientales de Kunar (la más afectada), Nangarhar, Nuristán y Laghman, incluso alcanzaron Kabul, la capital. "En los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, aproximadamente 600 personas han muerto, unas 2.000 resultaron heridas y cientos de viviendas fueron destruidas", declaró a 'EFE' Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en Kunar, una de las provincias afectadas.

El epicentro del seísmo se ha producido a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros. Al primer temblor registrado a las 23:47 del domingo hora local, le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5,2.

Los equipos de rescate ya trabajan para localizar sobrevivientes entre los escombros, una labor complicada por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras en Kunar y Nuristán.

"Lamentablemente, el terremoto de esta noche ha causado muertes y daños materiales en algunas de nuestras provincias orientales", escribió en la red social X el portavoz, Zabihullah Mujahid. "Los funcionarios locales y los residentes están actualmente involucrados en labores de rescate. Equipos de apoyo del centro y de provincias cercanas también están en camino, y se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas", añadió.

