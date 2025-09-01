Así ha llegado Leonor a la Academia del Aire: gran recibimiento, nuevo uniforme y lo que le espera en su último año de formación militar

La Princesa Leonor ha llegado a Murcia cambiando por última vez de uniforme. Este lunes emprende la recta final de su formación militar en la Academia General del Aire. Habiendo pasado por la Armada y por el Ejército de Tierra, Leonor ha llegado a San Javier (Murcia), por donde ya pasó su padre hace algunos años.

Con un nuevo uniforme, la Princesa se incorpora como alférez en su tercer y último curso antes de ser capitana de los tres ejércitos. En la Academia General de San Javier llevará la misma rutina que sus 74 compañeros. Ya ha cambiado el uniforme azul por el mono verde de entrenamiento y en breve se pondrá a los mandos de una aeronave: Pilatus C-21.

De esta manera, probará nuevos aviones, que ya probó Don Felipe hace unas semanas. Don Felipe también aprendió a pilotar en esta academia en los años 80 al igual que el Rey emérito en el 58.

