Un hombre se atrinchera tras disparar a un vecino en Alfafar, Valencia

Un hombre se encuentra atrincherado, y se sospecha que armado, en una vivienda de la localidad valenciana de Alfafar después de disparar a un vecino. Los hechos tuvieron lugar este pasado lunes alrededor de las 23:30 horas, en el momento en que las autoridades recibieron el aviso de que había disparos en la calle Pintor Sorolla.

Los dos hombres discutieron y uno de ellos disparó al otro con tres tiros de escopeta, dejándolo gravemente herido. La Guardia Civil ha realizado un cordón alrededor del inmueble para intentar que el hombre salga y deje el arma que se sospecha que aún tiene en su poder.

El Centro de Información y Coordinación de urgencias (CICU) movilizó una unidad del SAMU cuyo equipo médico asistió a la víctima, un hombre de 33 años herido por arma de fuego, y fue trasladado al Hospital La Fe de València.

Se suicida un joven tras atrincherarse 36 horas

Hace tan solo unos días, un joven de 25 años se suicidó tras pasar casi 36 horas atrincherado en su domicilio de Agos, Alicante, con una escopeta de caza. No se produjeron disparos con la Guardia Civil y nadie más resultó herido.

Fue el padre del joven el que avisó de los hechos a las autoridades. Los agentes se personaron en el domicilio y trataron de negociar con él para que saliera de la habitación, pero sin éxito. Hasta el lugar se desplazaron psicólogos y negociadores de la Guardia Civil. Además, se encontraban presentes sus padres, su hermano y otros familiares, que permanecieron en contacto con el joven durante la segunda noche.

Finalmente, se escuchó la detonación; los agentes entraron en el domicilio y comprobaron que el joven se había quitado la vida, mientras que los familiares pedían la ayuda de un médico.

