Una nueva flotilla parte desde el puerto de Barcelona hasta Gaza: "es un genocidio retransmitido en directo"

Una nueva flotilla internacional, la Global Sumud Flotilla, parte del puerto de Barcelona en dirección a Gaza en la mayor misión de solidaridad hasta la fecha y con el objetivo de abrir un corredor humanitario que rompa el bloqueo de Israel.

Tal y como ha manifestado uno de los organizadores antes de zarpar, esta flotilla "es el mundo entero contra el genocidio".

Aparte de la activista Greta Thunberg, en esta flotilla participan otras personalidades reconocidas como el actor Liam Cunningham y entidades de 44 países.

En una rueda de prensa junto a otros activistas y famosos que apoyan la iniciativa, Thunberg ha afirmado que cada día "más y más personas abren los ojos sobre las atrocidades de Israel". De la misma manera, la activista sueca ha continuado afirmando que lo más importante no es la misión de la flotilla en sí, sino cómo el mundo puede estar en silencio y no hacer nada ante la presión a los palestinos.

La activista de 22 años considera que "Israel es muy clara sobre su intento genocida" y se ha mostrado preocupada al ver como la gente sigue con su vida ante "un genocidio retransmitido en directo".

Para Thunberg, "no hay alternativa" ante eso y ha explicado que vuelve a participar en una misión después de haber sido detenida en Israel hace unos meses.

Apoyo de actores conocidos

El actor irlandés Liam Cunningham, que se dio a conocer por la serie Juego de Tronos, también ha asegurado que lo más importante es, sin duda, la gente de Gaza y ha querido recordar con un pequeño fragmento de un vídeo a una niña palestina "asesinada por Israel" hace unos días.

Sobre los ataques israelíes también ha hablado el cómico y escritor irlandés, Tadhg Hickey. Dicho actor ha asegurado que los civiles no tendrían que planear este tipo de misiones "si el Gobierno irlandés actuara", junto con el resto de gobiernos.

Por su parte, el actor catalán, Eduard Fernández, ha asegurado que no "tiene palabras para hablar de Gaza" y ha definido ese territorio como "un espejo que refleja a todos, quieran o no".

Romper el bloqueo israelí

Uno de los organizadores de la Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila, ha dicho que la misión de la flotilla hacia Gaza "es el mundo entero contra el genocidio".

Asimismo, ha asegurado que cualquier ataque contra la comitiva será "un crimen de guerra" y que confían en romper el bloqueo, en declaraciones a los medios junto con Saif Abukeshek y Mohamed Nadir Al-Nuri, también organizadores de la flotilla.

Tal y como ha reiterado, "están articulando un movimiento global de masas" y ha añadido que "los regímenes opresores se creen invencibles hasta que son derrotados".

Sif Abukeshek, otro de los coordinadores de la flotilla, ha recordado que el foco no está en ellos ya que "no son los héroes". Además, ha aprovechado para acusar al estado de Israel de generar mucha hambruna en Gaza.

