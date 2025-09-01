Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

ORIENTE MEDIO

Israel confirma la muerte de varios un militantes "importantes" de Hezbolá y Hamás tras nuevos ataques en Gaza y al sur de Líbano

Las campañas militares del ejército de Israel en distintos países no se detienen. Este lunes ha hecho público a través de Telegram que ha acabado con la vida de un miembro del partido-milicia libanés situado en un importante puesto del organigarma de Hezbolá.

Gaza

Imagen de la destrucción que impera en la franja de Gaza. | Antena3.com

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Israel no detiene las ofensivas de sus fuerzas armadas que desde hace más de un año lleva a cabo a lo largo de varios países de Oriente Medio.

Este lunes ha confirmado que en un ataque llevado a cabo por las FDI al norte del río Litani, sur del país con el que limita la frontera norte de Israel.

El portavoz militar del ejército israelí, Avichaev Adraee, ha asegurado que el domingo han efectuado un bombardeo en un "instalación militar subterránea de Hezbolá", acabando con la vida de "un terrorista de la organización". Por el momento no han dado más detalles de la persona objetivo.

En un primer momento el anuncio de la operación militar fue a través de Telegram: "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron a un terrorista de la organización terrorista Hezbolá ayer (domingo). El terrorista fue identificado en un importante punto de la organización que fue atacado ayer en la región de Nabatiye, en el sur del Líbano".

También el mismo domingo las FDI han llevado a cabo otro ataque, esta vez en territorio palestino, acabando con la vida del portavoz de Hamás en Gaza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Europa sufre su peor año en incendios: España y Portugal son los países más afectados por las llamas

Un grupo de bomberos intenta extinguir el incendio en Argayo (Castilla y León)

Publicidad

Mundo

Gaza

Israel confirma la muerte de varios un militantes "importantes" de Hezbolá y Hamás tras nuevos ataques en Gaza y al sur de Líbano

Terremoto en Afganistán

Al menos 600 muertos y 2.000 heridos tras un terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Imagen de archivo de un local de playa.

La dueña de un local se presenta en la casa de quienes le hicieron un 'simpa': “No nos gusta que nos engañen”

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Ucrania

El Kremlin pide a la UE que deje de "obstaculizar los esfuerzos de Trump" por conseguir la paz en Ucrania

Un coche de policía en Francia
Sucesos

Encuentran muertos a una mujer y a sus dos hijos en su casa

Imagen de archivo de un juicio.
Australia

Muere misteriosamente en Tailandia el principal sospechoso del brutal asesinato de Rachelle Childs

Kevin Correll, exempleador de la víctima, fue hallado sin vida tras nuevas pruebas reveladas por un popular podcast que reabre el caso.

Imagen del alcalde de Chicago
EEUU

Chicago planta cara a Trump con un decreto que pretende frenar el despliegue militar para "controlar la inmigración"

Esto marca el último de los intentos por contrarrestar los ataques del Gobierno contra las ciudades lideradas por los demócratas.

Combatientes de Hamás en Gaza

Vídeo: Matan dos hombres de Hamás a un padre israelí delante de sus hijos

Imagen de la flotilla

Una nueva flotilla parte desde el puerto de Barcelona hasta Gaza: "es un genocidio retransmitido en directo"

Imagen de los mandatarios de la India y China

China e India rebajan la tensión mutua para hacer frente a las políticas de Trump

Publicidad