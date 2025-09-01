Israel confirma la muerte de varios un militantes "importantes" de Hezbolá y Hamás tras nuevos ataques en Gaza y al sur de Líbano

Israel no detiene las ofensivas de sus fuerzas armadas que desde hace más de un año lleva a cabo a lo largo de varios países de Oriente Medio.

Este lunes ha confirmado que en un ataque llevado a cabo por las FDI al norte del río Litani, sur del país con el que limita la frontera norte de Israel.

El portavoz militar del ejército israelí, Avichaev Adraee, ha asegurado que el domingo han efectuado un bombardeo en un "instalación militar subterránea de Hezbolá", acabando con la vida de "un terrorista de la organización". Por el momento no han dado más detalles de la persona objetivo.

En un primer momento el anuncio de la operación militar fue a través de Telegram: "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron a un terrorista de la organización terrorista Hezbolá ayer (domingo). El terrorista fue identificado en un importante punto de la organización que fue atacado ayer en la región de Nabatiye, en el sur del Líbano".

También el mismo domingo las FDI han llevado a cabo otro ataque, esta vez en territorio palestino, acabando con la vida del portavoz de Hamás en Gaza.

