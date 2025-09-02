Claves e incógnitas del asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia

La investigación por el presunto asesinato de la española Matilde Muñoz en la isla indonesia de Lombok sigue abierta. La Policía local mantiene bajo arresto a dos hombres, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver.

Las autoridades apuntan a que el crimen fue cometido en la madrugada del 2 de julio. Según la investigación, los sospechosos habrían actuado de forma premeditada con la intención de robar a la víctima. Ambos rondan la treintena: uno es trabajador del hotel Bumi Aditya, donde Muñoz se alojaba, y el otro, un exempleado del mismo establecimiento.

El cuerpo de la viajera española fue hallado el pasado sábado en una playa de Senggigi, a escasos metros del hotel. La policía cree que fue trasladado en varias ocasiones. En un primer momento, habría permanecido oculto durante cuatro días en un cuarto de almacenamiento del propio alojamiento.

El caso se investiga desde Lombok Occidental con apoyo de la Policía de Yakarta e Interpol. Pese a esa cooperación, las pesquisas seguirán bajo la dirección de los agentes de la isla, según explicó Putu Kardhianto, jefe de la Policía de Senggigi.

Uno de los elementos clave de la investigación fue el teléfono móvil de la víctima. Su geolocalización permitió a los agentes identificar y detener a los sospechosos, que permanecen recluidos en un calabozo de la comisaría local.

El policía de Senggigi dijo que es posible que este martes se revele la autopsia de la española, que era una viajera que acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok.

Familiares y amigos de la española sospechan que pueden haber más personas implicadas, quizá vinculadas al hotel donde se alojaba. Esa hipótesis no ha sido confirmada por la Policía, que insiste en que de momento solo hay dos sospechosos.

Desaparición de Mati

Matilde llegó a la isla de Lombok en junio, después de haber visitado en mayo Sumatra, luego en Malasia y finalmente llegar a la zona costera de Senggigi en Lombok. Es ahí donde se le pierde el rastro. Una de las amigas de Mati fue a buscar al hotel en el que la turista desaparece. La amiga y su marido habían quedado con Mati el 24 de julio, pero la gallega no dio señales de vida.

Seis días después de la desaparición se envió un mensaje desde el móvil de Mati a una empleada del hotel, con graves faltas de ortografía, "impropias de ella", informando que debía viajar al país de Laos, algo que nunca ocurrió. La familia cree que fue otra persona quien escribió esos mensajes como parte de una coartada. "No tenemos ninguna duda de que fueron fraudulentos", recalcó el sobrino.

