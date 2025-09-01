Un incendio en la planta menos cuatro de un aparcamiento de Madrid deja seis coches calcinados

Un incendio en el interior de un aparcamiento deja seis coches completamente calcinados y varios vehículos afectados por las llamas. El fuego se produjo en la planta menos cuatro de un parking situado en la Avenida del Mediterráneo de Madrid sobre las 22.00 horas del domingo, informa Emergencias Madrid.

De momento, se desconocen las causas que lo han originado. La profundidad de la planta y la nula visibilidad han dificultado el trabajo de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, según explica el supervisor de guardia de Emergencias, Antonio Marchesi.

La Policía Municipal de Madrid había pedido a los vecinos de la zona que permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas porque había mucho humo que saliendo por las rejillas de ventilación. También se tuvo que cortar el tráfico entre las plazas de Conde de Casal y Mariano de Cavia.

"Incendio de vehículo en planta menos 4 de un parking. Avda del Mediterráneo. 16 dotaciones de Bomberos Madrid trabajan en la extinción. Policía de Madrid mantiene cortado el tráfico entre C. de Casal y M. de Cavia. Se pide a los vecinos que permanezcan en casa con ventanas cerradas", informaba la cuenta de 'X' de Emergencias Madrid.

El operativo para extinguir el fuego compuesto por seis dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha dado por finalizado el incendio.

