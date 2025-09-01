Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Madrid

Un incendio en la planta menos cuatro de un aparcamiento de Madrid deja seis coches calcinados

El incendio obligó a cortar el tráfico entre Conde de Casal y Mariano de Cavia.

Bomberos desplazados a un incendio en un aparcamiento subterráneo en la avenida del Mediterráneo en Madrid

Incendio en un aparcamiento en Madrid | EMERGENCIAS MADRID EN X

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

Un incendio en el interior de un aparcamiento deja seis coches completamente calcinados y varios vehículos afectados por las llamas. El fuego se produjo en la planta menos cuatro de un parking situado en la Avenida del Mediterráneo de Madrid sobre las 22.00 horas del domingo, informa Emergencias Madrid.

De momento, se desconocen las causas que lo han originado. La profundidad de la planta y la nula visibilidad han dificultado el trabajo de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, según explica el supervisor de guardia de Emergencias, Antonio Marchesi.

La Policía Municipal de Madrid había pedido a los vecinos de la zona que permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas porque había mucho humo que saliendo por las rejillas de ventilación. También se tuvo que cortar el tráfico entre las plazas de Conde de Casal y Mariano de Cavia.

"Incendio de vehículo en planta menos 4 de un parking. Avda del Mediterráneo. 16 dotaciones de Bomberos Madrid trabajan en la extinción. Policía de Madrid mantiene cortado el tráfico entre C. de Casal y M. de Cavia. Se pide a los vecinos que permanezcan en casa con ventanas cerradas", informaba la cuenta de 'X' de Emergencias Madrid.

El operativo para extinguir el fuego compuesto por seis dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha dado por finalizado el incendio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Protección Civil da por terminada la oleada de incendios forestales: "Este trágico episodio de la historia de España ha finalizado"

Extinguidos los mayores incendios de la historia de Galicia tras arrasar más de 78.500 hectáreas en Ourense

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de las vacaciones de verano.

Irse de vacaciones en septiembre: los días de desconexión para los que aún no vuelven a la rutina

Bomberos desplazados a un incendio en un aparcamiento subterráneo en la avenida del Mediterráneo en Madrid

Un incendio en la planta menos cuatro de un aparcamiento deja seis coches completamente calcinados

Obama en su discurso en el Despacho Oval

Efemérides de hoy 1 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 1 de septiembre?

Extinguidos los mayores incendios de la historia de Galicia tras arrasar más de 78.500 hectáreas en Ourense
Incendios

Protección Civil da por terminada la oleada de incendios forestales: "Este trágico episodio de la historia de España ha finalizado"

Cinco millones de desplazamientos sin incidentes graves en la operación retorno más importante del verano
Operación retorno

Cinco millones de desplazamientos sin incidentes graves en la operación retorno más importante del verano

Imagen de la Sagrada Familia
Ecologismo

Lanzan pintura a la fachada de la Sagrada Familia para denunciar la gestión de los incendios forestales

Dos activistas de la plataforma Futuro Vegetal han lanzado polvo rojo en el Portal de la Fe al grito de "justicia climática".

Coche policial de la Policía Nacional
Abuso sexual

Condenan a 10 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una menor dejándola embarazada en Castellón

En el momento de los hechos, él tenía 34 años y la víctima 13. Ella creía estar iniciando una relación sentimental, cuando en realidad era víctima de abuso.

Okupas

Okupas desatan el miedo en Torrevieja: lanzan objetos y agreden a un vecino con un arma blanca

Octavo encierro

Nueve heridos, uno por cornada, en el último encierro de San Sebastián de los Reyes

Incivico

Vecinos de Sopelana denuncian comportamientos incívicos de algunos turistas en la playa de Atxabiribil

Publicidad