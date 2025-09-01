La Fiscalía de la Audiencia Nacional ordena analizar el pendrive de Leire Díez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación tras recopilar más información del pendrive de Leire Díez, conocida como 'la fontanera' del PSOE. La institución recibió el dispositivo de manos de la Fiscalía General del Estado y ha ordenado que se analice el material para ver si del mismo se desprende algún indicio de delito.

Leire Díez solicitó su baja del partido tras la entrega, y ha sido la protagonista de audios difundidos por diversos medios en los que se le ha podido escuchar solicitando información comprometedora sobre la UCO y proponiendo diferentes acuerdos para conseguirla. Precisamente, frente a estas grabaciones, Díez ha defendido de manera constante que su implicación en dichas reuniones respondía a un trabajo periodístico.

El contenido del USB

Lejos de ser un material nuevo, lo que si que está es en su mayoría judicializado. Gran parte del mismo lo aportó Javier Pérez Dolset al caso Villarejo en 2022. El empresario, que está personado como víctima en estas diligencias, entregó el 31 de mayo de aquel año una memoria con 39 archivos distribuidos en siete carpetas. Entre ellas destaca la bautizada como "Audiencia Nacional".

El pendrive incluía también una carpeta con el nombre de "Olivera", como el exjefe de la UDEF, el comisario José Luis Olivera. También había otra con el nombre de "JL Pérez", que según las primeras estimaciones puede referirse a José Luis Pérez, uno de los informantes de Villarejo en la investigación contra Sandro Rosell.

"Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Y lo voy a repetir las veces que haga falta. De nadie ni de representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE”, afirmó en junio Díez.

El PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para citar a la exmilitante socialista el próximo 8 de septiembre en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo. “Leire Díez ha sido la pieza fundamental y clave para entender el sanchismo”, proclamó la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, que situó a Díez como una de las personas “de máxima confianza de Pedro Sánchez y de Santos Cerdán”.

También hay que resaltar que el USB que ahora está en poder de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene, además de lo ya mencionado, documentos que podrían afectar al juez Juan Carlos Peinado, quien instruye la causa contra Begoña Gómez por cinco delitos, y también al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que lleva en primera persona la principal acusación del caso Koldo.

