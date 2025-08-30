Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Averías trenes

Oscar Puente sobre la última incidencia en los trenes: "Se debe a la falta de inversión de hace unos años"

El titular de Infraestructuras se ha escudado ante las críticas de formaciones como el PP o VOX ante la última incidencia registrada en el servicio ferroviario de España.

Imagen de Oscar Puente

Oscar Puente sobre la última incidencia en los trenes: "Se debe a la falta de inversión de hace unos años" | EFE

Publicidad

Mario Ramírez Millán
Publicado:

El último incidente ferroviario de Ciudad Real se suma a una larga ristra de averías que no han dejado de sucederse a lo largo de todo el verano en toda la red ferroviaria. No obstante, una de las líneas que más problemas ha registrado ha sido la circulación entre las Madrid y Andalucía. No obstante, estas averías no han pasado desapercibidas para la oposición, quien critica la gestión del Gobierno y del Ministerio de Infraestructuras, encabezado por Oscar Puente.

Formaciones como el Partido Popular o VOX han criticado fuertemente la gestión de Puente. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, critica que el ministro se dedica a tuitear en lugar de dar respuesta a los ciudadanos que se quedan encerrados en los trenes. Los de la formación verde han pedido directamente la dimisión de Oscar Puente ante la sucesión de este tipo de incidencias.

La respuesta de Oscar Puente

Ante los ataques de la oposición y otras formaciones, el ministro de Infraestructuras se escuda en que las incidencias que se han registrado últimamente "no son por la falta de inversión en la actualidad, si no por la falta de inversión de hace unos años". Por otro lado, el titular del ministerio recalca que este tipo de problemas se deben al crecimiento del tráfico dentro de la Red Ferroviaria en España.

"¿Qué hay incidencias?, sin duda. ¿Qué tenemos que mejorar?, sin duda", aseguraba Oscar Puente en una entrevista. "España ha pasado de mover un millón de viajeros a 40 millones de viajeros en la red de Alta Velocidad Española", explicaba Puente.

La última incidencia

Este sábado se ha interrumpido el tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía debido a un incendio declarado en el último vagón de un tren a la altura de Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, que ha obligado a evacuar a los 210 pasajeros a bordo. La incidencia se ha podido subsanar conforme ha avanzado la tarde y los trenes han vuelto a circular.

El aviso del incidente fue recibido poco después de las 14:05 horas desde el kilómetro 201 de la vía, según ha informado el servicio de emergencias 112. El tren afectado cubría la ruta desde Almería hasta Madrid y se encontraba detenido entre Puertollano y Calatrava. La Guardia Civil ha tenido que evacuar a los pasajeros de forma segura, mientras los bomberos de Puertollano extinguían las llamas del tren, que se originó en un vagón sin pasajeros del mismo.

Los pasajeros han podido regresar al tren mientras esperaban la llegada de otro convoy para reanudar su viaje. Adif ha informado que la vía ha tenido que ser cortada en el tramo entre Puertollano y Villanueva de Córdoba, porque tenía que esperar la valoración del estado de la infraestructura.

La incidencia afectó además al servicio de otros trenes de la línea: el AVE 02123 Málaga-Madrid, detenido en Puertollano; el AVE 02136 Madrid-Granada, parado en Malagón; el AVLO 02137 Sevilla-Madrid, detenido en Villanueva de Córdoba; y el AVANTPuertollano-Madrid, cuyos pasajeros han sido trasladados en autobús entre Puertollano y Ciudad Real.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Marlaska acusa al PP de menospreciar al Estado en los incendios y de "fabricar una versión distorsionada de la realidad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,

Publicidad

España

Imagen de Oscar Puente

Oscar Puente sobre la última incidencia en los trenes: "Se debe a la falta de inversión de hace unos años"

Imagen de archivo de Maria Jesús Montero y de Juan Bravo.

El Gobierno condonará 83.252 millones de deuda autonómica: Andalucía y Cataluña, las grandes beneficiadas

El ministro Óscar López

El Gobierno redobla su ofensiva contra el PP a cuenta de la gestión de los incendios

El Gobierno declara la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla para trasladar a 4.000 menores no acompañados
Contingencia migratoria

El Gobierno declara la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla para trasladar a 4.000 menores no acompañados

Imagen de archivo de Luis Planas
Incendios

Planas cifra en 35.400 las hectáreas agrarias arrasadas y promete ayudas a los productores

Mañueco defiende el operativo contra los incendios mientras la oposición exige su dimisión
Castilla y León

Mañueco defiende el operativo contra los incendios mientras la oposición exige su dimisión

Mañueco estaba citado hoy para dar explicaciones por su gestión. Él ha defendido el operativo y ha señalado a las condiciones excepcionales del clima como uno de los mayores problemas. La oposición cree que su única salida es la dimisión.

Torres replica Abascal que Open Arms es barco de rescate: "Si rescatara a sus padres o hijos ¿querría también hundirlo?"
VOX

Open Arms responde a la ofensiva de Abascal: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"

La declaración del líder de Vox afirmando que "ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo" ha provocado la reacción de numerosos miembros del Gobierno, que piden sanciones ante este "discurso de odio".

Los Reyes Felipe VI y Letizia durante su visita al valle del Jerte, zona afectada por los incendios, a 29 de agosto de 2025, en Rebollar, Cáceres, Extremadura

La reflexión de Felipe VI en su visita a las zonas afectadas por los incendios: "Los planes sirven hasta que la realidad los desborda"

Fernando Clavijo, presidente de Canarias

Clavijo pide a las CCAA que "no obstaculicen" el cumplimiento de la ley y la derivación de los menores migrantes no acompañados

Fachada del PP en Huesca

Vandalizan la sede del PP en Huesca con pintadas, huevos y dos pollos muertos

Publicidad